Unicef slaat alarm: 130.000 kinderen vast in belegerde stad El-Fasher

De VN-kinderrechtenorganisatie Unicef heeft de paramilitaire groepering Rapid Support Forces

(RSF) dringend opgeroepen om humanitaire hulp toe te laten tot de zwaar belegerde stad El-

Fasher in de Soedanese regio Darfur. Volgens Unicef kampen ruim 6000 kinderen met acute

ondervoeding, waarvan velen dreigen te overlijden zonder gespecialiseerde behandeling. In

totaal zitten zo’n 130.000 kinderen vast in de stad.

Stad al 500 dagen belegerd

El-Fasher wordt inmiddels meer dan 500 dagen belegerd. Van de oorspronkelijke bevolking zijn

ruim 600.000 mensen ontheemd, terwijl de resterende 260.000 burgers in uitzichtloze

omstandigheden leven. “Ondervoeding, ziekte en geweld eisen dagelijks levens van kinderen,”

aldus Unicef.

Directeur Catherine Russell spreekt van een mensonterende situatie: “We zijn getuige van een

verschrikkelijke tragedie: kinderen in El-Fasher lijden honger terwijl de levensreddende

voedingshulp van Unicef wordt geblokkeerd.”

De RSF heeft alle toevoerwegen naar de stad afgesloten. El-Fasher is de laatste stad in Darfur die

nog niet onder hun controle staat.

Doden bij aanvallen en hongersnood

Eerder deze week kwamen meldingen binnen dat zeven kinderen om het leven kwamen bij een

aanval op een vluchtelingenkamp net buiten de stad.

De crisis in Soedan is al langer nijpend. De VN-voedselwaakhond IPC riep vorig jaar op

verschillende plekken in het land officieel een hongersnood uit. Volgens de VN en

hulporganisaties gaat het om de grootste humanitaire crisis ter wereld.

Escalatie van geweld

De oorlog in Soedan begon in april 2023, toen een machtsstrijd uitbrak tussen het nationale leger

en de RSF. Hoewel het regeringsleger de afgelopen maanden terrein won, beheersen de RSF-

strijders nog steeds grote delen van het land.

De gevolgen zijn catastrofaal: ruim 14 miljoen Soedanezen zijn ontheemd en minstens

tienduizenden zijn gedood. In april dit jaar vielen bij een aanval op het vluchtelingenkamp

Zamzam meer dan 1500 burgerslachtoffers. Volgens ooggetuigen voerde de RSF daar massa-

executies uit, stichtten ze branden en ontvoerden ze vooral vrouwen.

Toename vermisten

Ook het Rode Kruis luidt de noodklok. De organisatie meldde dat het aantal vermisten op het

Afrikaanse continent sterk is gestegen, vooral door de oorlog in Soedan. In 2024 kreeg de

opsporingsdienst van het Rode Kruis meer dan 7700 verzoeken die verband houden met het

conflict – een stijging van 52 procent ten opzichte van het jaar ervoor.