Unicef slaat alarm: 130.000 kinderen vast in belegerde stad El-Fasher

De VN-kinderrechtenorganisatie Unicef heeft de paramilitaire groepering Rapid Support Forces
(RSF) dringend opgeroepen om humanitaire hulp toe te laten tot de zwaar belegerde stad El-
Fasher in de Soedanese regio Darfur. Volgens Unicef kampen ruim 6000 kinderen met acute
ondervoeding, waarvan velen dreigen te overlijden zonder gespecialiseerde behandeling. In
totaal zitten zo’n 130.000 kinderen vast in de stad.
Stad al 500 dagen belegerd
El-Fasher wordt inmiddels meer dan 500 dagen belegerd. Van de oorspronkelijke bevolking zijn
ruim 600.000 mensen ontheemd, terwijl de resterende 260.000 burgers in uitzichtloze
omstandigheden leven. “Ondervoeding, ziekte en geweld eisen dagelijks levens van kinderen,”
aldus Unicef.
Directeur Catherine Russell spreekt van een mensonterende situatie: “We zijn getuige van een
verschrikkelijke tragedie: kinderen in El-Fasher lijden honger terwijl de levensreddende
voedingshulp van Unicef wordt geblokkeerd.”
De RSF heeft alle toevoerwegen naar de stad afgesloten. El-Fasher is de laatste stad in Darfur die
nog niet onder hun controle staat.
Doden bij aanvallen en hongersnood
Eerder deze week kwamen meldingen binnen dat zeven kinderen om het leven kwamen bij een
aanval op een vluchtelingenkamp net buiten de stad.
De crisis in Soedan is al langer nijpend. De VN-voedselwaakhond IPC riep vorig jaar op
verschillende plekken in het land officieel een hongersnood uit. Volgens de VN en
hulporganisaties gaat het om de grootste humanitaire crisis ter wereld.
Escalatie van geweld
De oorlog in Soedan begon in april 2023, toen een machtsstrijd uitbrak tussen het nationale leger
en de RSF. Hoewel het regeringsleger de afgelopen maanden terrein won, beheersen de RSF-
strijders nog steeds grote delen van het land.
De gevolgen zijn catastrofaal: ruim 14 miljoen Soedanezen zijn ontheemd en minstens
tienduizenden zijn gedood. In april dit jaar vielen bij een aanval op het vluchtelingenkamp
Zamzam meer dan 1500 burgerslachtoffers. Volgens ooggetuigen voerde de RSF daar massa-
executies uit, stichtten ze branden en ontvoerden ze vooral vrouwen.
Toename vermisten
Ook het Rode Kruis luidt de noodklok. De organisatie meldde dat het aantal vermisten op het
Afrikaanse continent sterk is gestegen, vooral door de oorlog in Soedan. In 2024 kreeg de
opsporingsdienst van het Rode Kruis meer dan 7700 verzoeken die verband houden met het
conflict – een stijging van 52 procent ten opzichte van het jaar ervoor.