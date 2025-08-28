Suriname houdt afstand van Verkiezingen in Guyana, maar volgt ontwikkelingennauwlettend

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking (BIS)

benadrukt dat Suriname zich niet mengt in het verkiezingsproces van buurland Guyana. In

aanloop naar de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers (RvM) verklaarde hij dat de

focus van de Surinaamse regering ligt op de binnenlandse politieke agenda.

“Er is geen sprake van inmenging in het verkiezingsgebeuren van Guyana,” aldus minister

Bouva. Wel volgt Suriname de ontwikkelingen in het buurland met grote belangstelling. Een

vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt bovendien deel uit van de

waarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die toeziet op een eerlijk

verloop van de verkiezingen.

De minister sprak de hoop uit dat de verkiezingen in Guyana ordelijk en democratisch zullen

verlopen, “zoals ook in Suriname het geval is geweest.”