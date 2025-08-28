Surinaamse keuken publiekslieveling op Carifesta XV in Barbados

De Surinaamse keuken trekt tijdens Carifesta XV in Barbados veel bekijks. Bij de Surinaamse

stand, bemand door cateringbedrijf Symbiosis, staan dagelijks lange rijen van bezoekers die

speciaal voor het eten komen.

Al vanaf zaterdag wachtten festivalgangers op Surinaams eten, maar doordat de organisatie van

Carifesta laat was met het opzetten van de Foodmarket, konden de koks pas op zondag starten.

Binnen twee uur was het volledige menu uitverkocht.

Een menu vol Surinaamse smaken

Op de kaart staan typische gerechten als bami, moksi alesi, pom, pastei, saté, bakabana, viadoe

en gemberbier. Het brede aanbod weerspiegelt de rijke culturele smeltkroes van de Surinaamse

keuken.

Een bezoeker uit Trinidad & Tobago vertelt glimlachend: “Ik heb speciaal gewacht op de

Surinamers voor het eten. In 2013, toen Carifesta in Suriname was, heb ik het al geproefd. Voor

nu laat ik het eten van mijn eigen land staan.” Hij begon met een broodje trie, maar keerde even

later terug voor een stevige portie moksi alesi.

Groot succes op Carifesta

De Foodmarket, die plaatsvindt naast de Grand Market in Waterford, Bridgetown, maakt deel uit

van het bruisende Carifesta-festijn dat tot en met 31 augustus wordt gehouden. De populariteit

van de Surinaamse stand onderstreept opnieuw de internationale aantrekkingskracht van

Surinaams eten.