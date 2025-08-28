Surinaamse keuken publiekslieveling op Carifesta XV in Barbados

De Surinaamse keuken trekt tijdens Carifesta XV in Barbados veel bekijks. Bij de Surinaamse
stand, bemand door cateringbedrijf Symbiosis, staan dagelijks lange rijen van bezoekers die
speciaal voor het eten komen.
Al vanaf zaterdag wachtten festivalgangers op Surinaams eten, maar doordat de organisatie van
Carifesta laat was met het opzetten van de Foodmarket, konden de koks pas op zondag starten.
Binnen twee uur was het volledige menu uitverkocht.
Een menu vol Surinaamse smaken
Op de kaart staan typische gerechten als bami, moksi alesi, pom, pastei, saté, bakabana, viadoe
en gemberbier. Het brede aanbod weerspiegelt de rijke culturele smeltkroes van de Surinaamse
keuken.
Een bezoeker uit Trinidad & Tobago vertelt glimlachend: “Ik heb speciaal gewacht op de
Surinamers voor het eten. In 2013, toen Carifesta in Suriname was, heb ik het al geproefd. Voor
nu laat ik het eten van mijn eigen land staan.” Hij begon met een broodje trie, maar keerde even
later terug voor een stevige portie moksi alesi.
Groot succes op Carifesta
De Foodmarket, die plaatsvindt naast de Grand Market in Waterford, Bridgetown, maakt deel uit
van het bruisende Carifesta-festijn dat tot en met 31 augustus wordt gehouden. De populariteit
van de Surinaamse stand onderstreept opnieuw de internationale aantrekkingskracht van
Surinaams eten.