Suriname en WWF versterken samenwerking voor duurzame visserij

Het World Wildlife Fund (WWF) en Suriname hebben hun samenwerking geïntensiveerd om de
strijd tegen illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij (IUU) te versterken en de duurzame
ontwikkeling van de visserijsector te bevorderen. Tijdens recent overleg tussen minister Mike
Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en vertegenwoordigers van WWF Guianas
kwamen ook duurzaam bosbeheer en biodiversiteit aan bod.
Minister Noersalim onderstreepte dat de bijdrage van internationale partners belangrijk is, maar
dat LVV de regierol behoudt. “De inbreng van onze partners is waardevol, maar het ministerie
is eindverantwoordelijk voor coördinatie en uitvoering. Alleen door samenwerking met
visserscollectieven en andere actoren kunnen we effectief beleid voeren,” aldus de minister.
Om de samenhang in de sector te vergroten organiseert LVV binnenkort een informatief gesprek
met visserscollectieven. Dit moet leiden tot efficiëntere samenwerking en betere naleving van de
regels rond duurzame visserij. WWF ondersteunt hierbij met technische expertise en monitoring,
terwijl LVV zich richt op beleidsontwikkeling en handhaving.
Met deze versterkte samenwerking willen LVV en WWF de basis leggen voor een toekomst
waarin duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid hand in hand gaan. De gezamenlijke
inspanningen richten zich op het beschermen van Surinames natuurlijke rijkdommen én het
versterken van lokale gemeenschappen, zodat de hele samenleving meeprofiteert.