Suriname en WWF versterken samenwerking voor duurzame visserij

Het World Wildlife Fund (WWF) en Suriname hebben hun samenwerking geïntensiveerd om de

strijd tegen illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij (IUU) te versterken en de duurzame

ontwikkeling van de visserijsector te bevorderen. Tijdens recent overleg tussen minister Mike

Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en vertegenwoordigers van WWF Guianas

kwamen ook duurzaam bosbeheer en biodiversiteit aan bod.

Minister Noersalim onderstreepte dat de bijdrage van internationale partners belangrijk is, maar

dat LVV de regierol behoudt. “De inbreng van onze partners is waardevol, maar het ministerie

is eindverantwoordelijk voor coördinatie en uitvoering. Alleen door samenwerking met

visserscollectieven en andere actoren kunnen we effectief beleid voeren,” aldus de minister.

Om de samenhang in de sector te vergroten organiseert LVV binnenkort een informatief gesprek

met visserscollectieven. Dit moet leiden tot efficiëntere samenwerking en betere naleving van de

regels rond duurzame visserij. WWF ondersteunt hierbij met technische expertise en monitoring,

terwijl LVV zich richt op beleidsontwikkeling en handhaving.

Met deze versterkte samenwerking willen LVV en WWF de basis leggen voor een toekomst

waarin duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid hand in hand gaan. De gezamenlijke

inspanningen richten zich op het beschermen van Surinames natuurlijke rijkdommen én het

versterken van lokale gemeenschappen, zodat de hele samenleving meeprofiteert.