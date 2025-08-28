Ministerie van RO start opleidingstraject voor nieuwe districtscommissarissen

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is gestart met een uitgebreid scholingstraject
om nieuwe districtscommissarissen (dc’s) voor te bereiden op hun functie. De eerste trainingsdag
vond gisteren plaats in het Lalla Rookh-gebouw en stond in het teken van “Juridische
grondslagen van decentralisatie en de rol van de districtscommissaris.”
Het traject bestaat uit meerdere modules die zijn gericht op het versterken van kennis en
vaardigheden. Deelnemers krijgen onder meer inzicht in de juridische en wettelijke kaders, de
Wet Regionale Organen, leiderschap en de betekenis van decentralisatie. Daarnaast worden
praktijkgerichte sessies georganiseerd, waarbij ervaren districtscommissarissen hun kennis en
ervaringen delen.
De opleiding duurt vijf tot zes maanden. In deze periode komen de deelnemers twee tot drie
dagen per week bijeen. Van hen wordt actieve participatie verwacht, zodat de opgedane kennis
direct kan worden gekoppeld aan de praktijk.
Met dit scholingstraject wil het ministerie de toekomstige districtscommissarissen beter toerusten
om hun taken en verantwoordelijkheden effectief uit te voeren. Het programma moet bijdragen
aan een professioneel en goed geïnformeerd bestuur op districtsniveau.