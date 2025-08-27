Zes gewapende mannen plegen gewelddadige overval op groothandel in Meerzorg

Een groothandel aan de Oost-Westverbinding is gisteren in de vroege ochtenduren het toneel

geworden van een brute gewapende overval. Zes gemaskerde mannen, allen zwaarbewapend met

vuistvuurwapens, drongen het pand binnen en zaaiden paniek onder de aanwezigen.

De criminelen verschaften zich toegang tot het gebouw met behulp van een ladder. Eenmaal

binnen vuurden zij meerdere schoten af. De bewaker werd daarbij overmeesterd, vastgebonden

en ernstig mishandeld. Hij liep een barstwond aan het hoofd op. Ook de eigenaar van de

groothandel raakte gewond tijdens de overval.

De daders maakten een aanzienlijk geldbedrag buit in Surinaamse dollars, euro’s en

Amerikaanse dollars. Daarnaast werden kostbare sieraden en luxe polshorloges meegenomen.

Na hun daad verlieten de criminelen het pand en sloegen op de vlucht in een tot nu toe onbekend

voertuig. Ondanks een snelle alarmering en de inzet van meerdere politie-eenheden ontbreekt

vooralsnog elk spoor van de daders.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept burgers die iets hebben gezien of gehoord op

zich te melden.