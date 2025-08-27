Politie presenteert nieuw beleidsplan: strengere controles en meer zichtbaarheid

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft dinsdag zijn beleidsplan voor de komende 24 maanden

gepresenteerd. De nadruk ligt op strengere verkeerscontroles, grotere zichtbaarheid op straat en

een bredere aanpak van criminaliteit. Tegelijkertijd meldde de politie dat er tijdens de lopende

Verkeersveiligheidsmaand inmiddels zeven dagen zonder verkeersdoden zijn genoteerd.

Focuspunten beleid:

Het nieuwe beleid richt zich op:

zichtbaardere aanwezigheid in alle vier de regio’s, zowel op land als op water;

meer controles op zogenoemde hotspots;

intensiever contact met de samenleving via sociale media;

strengere en frequente verkeerscontroles;

een bredere en systematische aanpak van criminaliteit.

Het doel is om binnen 6 tot 12 maanden de ontevredenheid van burgers merkbaar terug te

dringen, en binnen twee jaar een meetbare afname van criminaliteit te realiseren.

Verkeersveiligheid

Volgens Eshita Hunte, hoofd van de Speciale Diensten, zijn sinds de start van de

Verkeersveiligheidsmaand op 15 augustus twee verkeersdoden gevallen. “We hopen dat het

aantal niet verder stijgt,” aldus Hunte. Zij benadrukte dat ondanks verhoogde boetes veel

bestuurders verkeersregels blijven negeren en daarmee levens in gevaar brengen.

De politie kondigt aan vaker snelheidscontroles uit te voeren en actief personen met openstaande

verkeersvonnissen op te sporen. Bij vrijwel iedere roadblock worden bestuurders betrapt die niet

bevoegd zijn om te rijden. “Breng uw leven niet in gevaar, want zodra u instapt, heeft u geen

controle meer over dat voertuig,” waarschuwde Hunte.

Ook vakantiegangers kregen een advies mee: controleer eerst of er openstaande boetes zijn,

omdat deze kunnen leiden tot vertraging of het missen van een vlucht.

Integriteit en oproep aan burgers

HR-manager Maureen Palmtak deed een dringende oproep aan burgers om niet te onderhandelen

met politieambtenaren om boetes te vermijden. “U brengt de ambtenaar in verleiding. Als die

niet sterk genoeg is, gaat men zeggen dat de politie een ‘tyuku’ heeft gehad. Er zijn officiële

manieren om de boete te betalen, dus ga niet onderhandelen.”

Met dit beleidsplan hoopt het KPS zowel de verkeersveiligheid als de algemene veiligheid in de

samenleving merkbaar te verbeteren.