President Simons: “Vertrouwen in rechterlijke macht moet worden hersteld”

President Jennifer Simons heeft maandag tijdens de regeringspersconferentie gereageerd op
vragen over de kritiek die wordt geleverd op procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh. Volgens
haar gaat het niet om een persoonlijke kwestie, maar om de bredere noodzaak om het vertrouwen
in de rechterlijke macht te versterken.
“Ja, ik heb een gesprek gehad met de pg. Ik ken haar uitsluitend in haar functie en die respecteer
ik. We hebben het probleem besproken dat we zien. Het is geen persoonlijk probleem of een
persoonlijke relatie tussen mij en de pg,” aldus Simons.
Verminderde vertrouwen in politiek én rechterlijke macht
De president benadrukte dat het vertrouwen van burgers in de politiek de afgelopen jaren fors is
afgenomen, maar dat ditzelfde geldt voor de rechterlijke macht. Zij wees daarbij op recente
gebeurtenissen, zoals de uitreiking van awards door hofpresident Iwan Rasoelbaks aan
Assembleeleden en ex-minister Kenneth Amoksi. “Het is verkeerd dat de rechterlijke macht
politici onderscheidt. Het gaat hier om gescheiden machten. We zullen daarover zeker ook met
de president van het Hof praten,” verklaarde Simons.
Daarnaast stelde ze dat er zaken zijn die te lang blijven liggen, mede door capaciteitsproblemen
binnen de rechterlijke macht. De pg zou inmiddels hebben aangegeven dat er nieuwe mensen in
opleiding zijn om die tekorten aan te vullen.
Versterking van instituties
Simons onderstreepte het belang van institutionele versterking. Daarbij noemde zij het ontbreken
van bestuursrecht en de noodzaak om thema’s als kinderrechten en decentralisatie beter te
verankeren. Ook verwees zij naar recente discussies in De Nationale Assemblee, waarbij volgens
haar de indruk ontstond dat er sprake was van gelegenheidswetgeving.
“Het is noodzakelijk dat we in goed overleg kijken hoe we het instituut kunnen versterken. We
moeten, net als Nederland en andere landen, toewerken naar de instelling van een Hoge Raad die
een derde toetsingslaag kan vormen,” stelde het staatshoofd.
Brede dialoog
De gesprekken met de pg zijn volgens Simons onderdeel van een bredere dialoog. Binnenkort
spreekt zij ook met de president van het Hof om oplossingsrichtingen te bespreken. Daarnaast
zullen er de komende weken gesprekken plaatsvinden met de private sector.
“Het gaat erom dat we de rechterlijke macht versterken en zo het vertrouwen van de samenleving
herstellen. Dat is een proces dat in overleg met de betrokken instituten moet gebeuren,”
benadrukte Simons.