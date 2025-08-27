President Simons: “Vertrouwen in rechterlijke macht moet worden hersteld”

President Jennifer Simons heeft maandag tijdens de regeringspersconferentie gereageerd op

vragen over de kritiek die wordt geleverd op procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh. Volgens

haar gaat het niet om een persoonlijke kwestie, maar om de bredere noodzaak om het vertrouwen

in de rechterlijke macht te versterken.

“Ja, ik heb een gesprek gehad met de pg. Ik ken haar uitsluitend in haar functie en die respecteer

ik. We hebben het probleem besproken dat we zien. Het is geen persoonlijk probleem of een

persoonlijke relatie tussen mij en de pg,” aldus Simons.

Verminderde vertrouwen in politiek én rechterlijke macht

De president benadrukte dat het vertrouwen van burgers in de politiek de afgelopen jaren fors is

afgenomen, maar dat ditzelfde geldt voor de rechterlijke macht. Zij wees daarbij op recente

gebeurtenissen, zoals de uitreiking van awards door hofpresident Iwan Rasoelbaks aan

Assembleeleden en ex-minister Kenneth Amoksi. “Het is verkeerd dat de rechterlijke macht

politici onderscheidt. Het gaat hier om gescheiden machten. We zullen daarover zeker ook met

de president van het Hof praten,” verklaarde Simons.

Daarnaast stelde ze dat er zaken zijn die te lang blijven liggen, mede door capaciteitsproblemen

binnen de rechterlijke macht. De pg zou inmiddels hebben aangegeven dat er nieuwe mensen in

opleiding zijn om die tekorten aan te vullen.

Versterking van instituties

Simons onderstreepte het belang van institutionele versterking. Daarbij noemde zij het ontbreken

van bestuursrecht en de noodzaak om thema’s als kinderrechten en decentralisatie beter te

verankeren. Ook verwees zij naar recente discussies in De Nationale Assemblee, waarbij volgens

haar de indruk ontstond dat er sprake was van gelegenheidswetgeving.

“Het is noodzakelijk dat we in goed overleg kijken hoe we het instituut kunnen versterken. We

moeten, net als Nederland en andere landen, toewerken naar de instelling van een Hoge Raad die

een derde toetsingslaag kan vormen,” stelde het staatshoofd.

Brede dialoog

De gesprekken met de pg zijn volgens Simons onderdeel van een bredere dialoog. Binnenkort

spreekt zij ook met de president van het Hof om oplossingsrichtingen te bespreken. Daarnaast

zullen er de komende weken gesprekken plaatsvinden met de private sector.

“Het gaat erom dat we de rechterlijke macht versterken en zo het vertrouwen van de samenleving

herstellen. Dat is een proces dat in overleg met de betrokken instituten moet gebeuren,”

benadrukte Simons.