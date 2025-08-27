Medische Zending luidt noodklok: meeste doelen beleidsplan 2025–2027 niet gehaald

De Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) heeft haar halfjaarevaluatie 2025

gepresenteerd. Uit het verslag blijkt dat de meeste doelstellingen uit het beleidsplan 2025–2027

niet zijn behaald. Oorzaak is volgens MZ vooral het uitblijven van structurele operationele steun

van de overheid.

Beleid loopt vast

Het beleidsplan is opgebouwd rond vier pijlers: verbetering van de zorg, versterking van de

interne organisatie en infrastructuur, ontwikkeling van human capital en meer financieel

bewustzijn. Hoewel de ambities per regio zijn vertaald in jaardoelen, stokt de uitvoering door

structurele tekorten.

Kleine successen ondanks beperkingen

Toch meldt MZ enkele resultaten. Zo past 93% van de poliklinieken het IMPAC-protocol correct

toe bij zwangere vrouwen. Ook ligt de groei van 84% van de eenjarige kinderen boven de P3-

lijn, en is 84% van de schoolkinderen in het verzorgingsgebied gescreend. Daarnaast konden via

samenwerking met traditioneel gezag gerichte acties worden uitgevoerd en enkele projecten

doorgang vinden dankzij incidentele externe financiering.

Meeste doelstellingen niet gehaald

De kern van de evaluatie laat zien dat de meerderheid van de doelen buiten bereik blijft:

Vaccinatiegraad blijft ver onder de norm van 95%

Geen bijscholing van gezondheidsassistenten.

Chronische zorg onvoldoende geborgd: slechts 34% van de diabetespatiënten wordt

gevolgd volgens richtlijnen.

Achterblijvende infrastructuur: voertuigen en gebouwen worden niet onderhouden,

geplande zonne-energiesystemen en vaccinkasten niet aangeschaft.

Geen kwaliteitsborging: audits en supervisies blijven uit.

Personeelstekort neemt toe door vertrek van gezondheidsassistenten en artsen.

Structurele steun onmisbaar

Volgens MZ kan incidentele projectfinanciering de structurele problemen niet oplossen. Voor

duurzame verbetering van de eerstelijnszorg in het binnenland zijn investeringen nodig in

transport, medicijnen, vaccins, huisvesting en personeelscapaciteit.

Zonder structurele operationele steun van de overheid dreigt het beleidsplan 2025–2027

grotendeels onuitvoerbaar te blijven. Dit zou leiden tot een verdere verslechtering van de

continuïteit en kwaliteit van de zorg in het binnenland.