VN verklaart hongersnood in Noord-Gaza: honderdduizenden mensen in levensgevaar

De Verenigde Naties (VN) hebben voor het eerst in het Midden-Oosten officieel hongersnood

vastgesteld, en wel in Noord-Gaza. Volgens de Integrated Food Security Phase Classification

(IPC) lijden daar momenteel meer dan 500.000 mensen aan acute voedselonzekerheid. Het aantal

wordt naar verwachting eind september opgelopen tot ruim 614.000, wanneer de hongersnood

zich uitbreidt naar de wijken Deir el-Balah en Khan Younis.

Humanitaire ramp

Gaza wordt al bijna twee jaar getroffen door een Israëlische blokkade en voortdurende

bombardementen, waardoor de humanitaire situatie steeds verder verslechtert. Lokale

gezondheidsautoriteiten melden dat honderdduizenden Palestijnse kinderen ernstig ondervoed

zijn. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza bevestigt dat sinds het begin van de oorlog

meer dan 280 mensen, waaronder ruim 110 kinderen, zijn overleden aan honger.

In het Nasser Ziekenhuis in Khan Younis worden momenteel 120 kinderen behandeld wegens

ondervoeding, zegt kinderarts dr. Ahmad al-Farra. Volgens hem lijden tienduizenden kinderen in

vluchtelingenkampen zonder enige medische hulp. Mohammed Abu Salmiya, directeur van het

al-Shifa Ziekenhuis in Gaza-Stad, schat dat ongeveer 320.000 kinderen kampen met ernstige

ondervoeding.

Politieke controverse

De Israëlische regering betwist de VN-vaststelling van hongersnood, ondanks het groeiende

bewijs en herhaalde oproepen van de internationale gemeenschap om de blokkade te

versoepelen. Hoewel Israël recent beperkt hulpgoederen heeft toegelaten, stellen de VN en

hulporganisaties dat dit “bij lange na niet voldoende” is om de crisis te verlichten.

Het door Israël gesteunde Gaza Humanitarian Fund (GHF) ligt onder vuur wegens inefficiëntie

en veiligheidsrisico’s. Sinds mei kwamen bij distributiepunten meer dan 2.000 Palestijnen om het

leven, deels door geweld van Israëlische troepen en ingehuurde Amerikaanse aannemers.

Oproep tot actie

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres omschreef de situatie als “een door de mens

veroorzaakte ramp, een morele aanklacht en een falen van de menselijkheid zelf.” VN-

hulpcoördinator Tom Fletcher benadrukte dat Palestijnen “op enkele honderden meters van

voedsel” sterven en riep Israël op om onmiddellijk massale leveringen van voedsel en

medicijnen toe te staan.

De situatie in Gaza blijft kritiek, waarbij vooral kinderen het zwaarst worden getroffen. De

internationale gemeenschap staat onder druk om toegang tot levensreddende hulp te garanderen

en een humanitaire ramp van ongekende omvang te voorkomen.