Dodelijke overval in Brokopondo: politie jaagt op drie verdachten

Een gewelddadige overval aan de Ramaweg, nabij Mast 73 in het district Brokopondo, heeft

zondagavond het leven geëist van een man. Een tweede slachtoffer raakte gewond maar wist te

ontsnappen. De politie is een klopjacht gestart op drie daders, onder wie een vrouw.

Slachtoffers in val gelokt

Volgens het voorlopig onderzoek van de politie werden de slachtoffers, W.R. en D.H., onder het

voorwendsel van een woningbezichtiging naar de locatie gelokt. Daar werden zij opgewacht

door twee gemaskerde, gewapende mannen en een vrouw. Het tweetal werd vastgebonden,

mishandeld en meegenomen naar een afgelegen weg.

Daar werd D.H. in de rug doodgeschoten. W.R. raakte gewond aan zijn arm maar wist te

vluchten en hulp in te schakelen. Hij werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Het

lichaam van D.H. is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.

Buit en onderzoek

De daders gingen er vandoor met geld, sieraden, mobiele telefoons en het voertuig van één van

de slachtoffers. Op de plaats delict zijn meerdere sporen veiliggesteld. Eén van de verdachten is

inmiddels in beeld bij de politie.

De politie van Brokopondo werkt intensief aan de opsporing en aanhouding van het trio.