Dodelijke overval in Brokopondo: politie jaagt op drie verdachten

Een gewelddadige overval aan de Ramaweg, nabij Mast 73 in het district Brokopondo, heeft
zondagavond het leven geëist van een man. Een tweede slachtoffer raakte gewond maar wist te
ontsnappen. De politie is een klopjacht gestart op drie daders, onder wie een vrouw.
Slachtoffers in val gelokt
Volgens het voorlopig onderzoek van de politie werden de slachtoffers, W.R. en D.H., onder het
voorwendsel van een woningbezichtiging naar de locatie gelokt. Daar werden zij opgewacht
door twee gemaskerde, gewapende mannen en een vrouw. Het tweetal werd vastgebonden,
mishandeld en meegenomen naar een afgelegen weg.
Daar werd D.H. in de rug doodgeschoten. W.R. raakte gewond aan zijn arm maar wist te
vluchten en hulp in te schakelen. Hij werd per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Het
lichaam van D.H. is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.
Buit en onderzoek
De daders gingen er vandoor met geld, sieraden, mobiele telefoons en het voertuig van één van
de slachtoffers. Op de plaats delict zijn meerdere sporen veiliggesteld. Eén van de verdachten is
inmiddels in beeld bij de politie.
De politie van Brokopondo werkt intensief aan de opsporing en aanhouding van het trio.