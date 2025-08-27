President Simons: “SLM kan alleen overleven zonder politieke bemoeienis”

President Jennifer Simons heeft tijdens haar eerste regeringspersconferentie duidelijk gesteld dat

de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) alleen gered kan worden als de politieke invloed

binnen het bedrijf volledig stopt. Volgens haar is politieke bemoeienis een van de belangrijkste

oorzaken van de huidige problemen bij de nationale luchtvaartmaatschappij.

“De enige manier om de SLM te redden is om het los te knippen van de politiek. Verschillende

omstandigheden hebben bijgedragen aan de situatie, maar politiek is een grote factor geweest.

Zaken als IPB, vrije vracht en andere privileges hebben binnen het bedrijf een rol gespeeld. Als

we verder willen met de SLM, moeten we dat achterwege laten,” aldus de president.

Nieuwe koers: transparantie en professionalisering

De regering werkt aan een breed traject om het bestuur van staatsbedrijven te professionaliseren.

Daarbij worden duidelijke criteria opgesteld voor de benoeming van commissarissen en

bestuurders.

“We zijn heel eerlijk: vaak worden raden van commissarissen door politieke partijen ingevuld.

Voor de grotere bedrijven stellen we nu eisen waaraan kandidaten moeten voldoen. Het is

belangrijk ook onafhankelijke mensen aan te trekken die professioneel kunnen werken,”

verklaarde Simons.

Voor de functie van president-commissaris bij de SLM is inmiddels een advertentie geplaatst.

Ook bij de werving van een nieuwe directeur zal een open en transparante procedure worden

gevolgd. “Het voortbestaan van het bedrijf hangt ervan af. Als er een nieuwe directeur moet

komen, moet dat de beste persoon zijn. Daar gaan we naar op zoek,” benadrukte Simons.