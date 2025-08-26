Zijin Rosebel investeert in groene mijnbouw en verlengt levensduur goudmijn

President Jennifer Simons onderstreept dat Suriname direct profiteert van de efficiëntieslag bij

Zijin Rosebel Gold Mines (RGM). “Als Zijin efficiënt draait en meer winst maakt, hebben wij

ook winst, want we hebben aandeel hier,” aldus de president.

Het bedrijf zet groots in op verduurzaming en kostenbesparing. Zo is RGM begonnen met de

inzet van een vloot volledig elektrische vrachtwagens, gevoed door een nieuw te bouwen

zonnepark van 25 megawatt. De eerste zeven trucks zijn inmiddels gearriveerd; in september

volgen er 34. Uiteindelijk zal de vloot bestaan uit 54 voertuigen. De elektrische mijntrucks van

Tonly – elk met een 770 kWh-batterij – zijn aanzienlijk goedkoper (ca. US$ 400.000 per stuk)

dan hun dieselvarianten (ca. US$ 1,5 miljoen) en vereisen minder onderhoud.

Naast vrachtwagens wil RGM ook ander transport, zoals bussen en loaders, elektrificeren. Het

opladen gebeurt nu nog aan laadstations bij de mijn, maar vanaf 2026 wil het bedrijf

overschakelen op batterijwissels om de stilstandtijd te verkorten. Naast de bestaande 5 MW solar

farm wordt gewerkt aan de aanleg van een tweede zonnepark van 25 MW. Ook voert RGM

gesprekken met Huawei over digitale infrastructuur om zelfrijdende voertuigen in de mijn te

introduceren.

De verduurzaming levert niet alleen een forse besparing op brandstof- en energiekosten op, maar

draagt ook bij aan de status van Suriname als carbon negative land. “Het gaat niet enkel om

elektrische voertuigen,” benadrukt Simons. “RGM heeft ook geïnvesteerd in technologie die het

mogelijk maakt om meer goud uit hetzelfde erts te halen. Daardoor is de levensduur van de mijn

met zeker tien jaar verlengd. Als we toch mijnbouw doen, moet je er het maximale uithalen.”