Parlement hervat in september met jaarrede, begroting en wetgevingsagenda

De Nationale Assemblee (DNA) gaat tot 25 september met reces en vergadert in die periode

alleen in spoedgevallen. Na het reces start een intensieve vergaderperiode. Op 25 september staat

eerst een huishoudelijke vergadering gepland, waarna oud-president en VHP-voorzitter Chan

Santokhi in een openbare zitting wordt beëdigd als nieuw lid van het parlement.

President Jennifer Simons heeft DNA-voorzitter Ashwin Adhin gevraagd de jaarrede niet op 1

oktober, maar op 30 september te houden, om samenloop met de opening van het nieuwe

schooljaar te vermijden. Op dezelfde dag wordt de begroting voor 2026 ingediend, gevolgd door

drie dagen Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De begrotingsbehandeling zal twee

weken in beslag nemen.

Wetgevingsprioriteiten

Na de begroting volgen debatten over belangrijke wetswijzigingen. Volgens Adhin ligt de nadruk

op versterking van het politiek-bestuurlijke systeem en het vergroten van de controlerende rol

van DNA. Voorbeelden zijn het enquêterecht van het parlement en de Wet Openbaarheid van

Bestuur, of een verbeterde variant daarvan: de Wet Open Overheid. VHP-fractieleider Asis

Gajadien diende onlangs een aangepaste initiatiefwet in rond openbaarheid van

bestuursinformatie.

Interne hervormingen

Naast wetgeving werkt DNA aan een grondige interne herstructurering. Zo wordt een nieuw

Reglement van Orde opgesteld, met hulp van externe juridische experts, omdat het huidige

reglement al meer dan dertig jaar oud is. Verder staan uitbreiding van de fysieke capaciteit en

modernisering van het administratief functioneren hoog op de agenda.

Een bureau voor DNA zal bij wet worden ingesteld, met een directeur aan het hoofd. De griffie

wordt daarbij afgesplitst en krijgt als exclusieve taak het ondersteunen van het parlementair

werk. Ook wordt ingezet op meer transparantie door openbare vergaderingen niet alleen binnen

commissies, maar ook met maatschappelijke organisaties toegankelijk te maken.