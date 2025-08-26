Parlement hervat in september met jaarrede, begroting en wetgevingsagenda

De Nationale Assemblee (DNA) gaat tot 25 september met reces en vergadert in die periode
alleen in spoedgevallen. Na het reces start een intensieve vergaderperiode. Op 25 september staat
eerst een huishoudelijke vergadering gepland, waarna oud-president en VHP-voorzitter Chan
Santokhi in een openbare zitting wordt beëdigd als nieuw lid van het parlement.
President Jennifer Simons heeft DNA-voorzitter Ashwin Adhin gevraagd de jaarrede niet op 1
oktober, maar op 30 september te houden, om samenloop met de opening van het nieuwe
schooljaar te vermijden. Op dezelfde dag wordt de begroting voor 2026 ingediend, gevolgd door
drie dagen Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De begrotingsbehandeling zal twee
weken in beslag nemen.
Wetgevingsprioriteiten
Na de begroting volgen debatten over belangrijke wetswijzigingen. Volgens Adhin ligt de nadruk
op versterking van het politiek-bestuurlijke systeem en het vergroten van de controlerende rol
van DNA. Voorbeelden zijn het enquêterecht van het parlement en de Wet Openbaarheid van
Bestuur, of een verbeterde variant daarvan: de Wet Open Overheid. VHP-fractieleider Asis
Gajadien diende onlangs een aangepaste initiatiefwet in rond openbaarheid van
bestuursinformatie.
Interne hervormingen
Naast wetgeving werkt DNA aan een grondige interne herstructurering. Zo wordt een nieuw
Reglement van Orde opgesteld, met hulp van externe juridische experts, omdat het huidige
reglement al meer dan dertig jaar oud is. Verder staan uitbreiding van de fysieke capaciteit en
modernisering van het administratief functioneren hoog op de agenda.
Een bureau voor DNA zal bij wet worden ingesteld, met een directeur aan het hoofd. De griffie
wordt daarbij afgesplitst en krijgt als exclusieve taak het ondersteunen van het parlementair
werk. Ook wordt ingezet op meer transparantie door openbare vergaderingen niet alleen binnen
commissies, maar ook met maatschappelijke organisaties toegankelijk te maken.