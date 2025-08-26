Man gewond bij schietincident aan Coesewijnestraat

Een stel is eergisteravond onder vuur genomen aan de Coesewijnestraat. Vanuit een

voorbijrijdende auto werden meerdere schoten gelost, waarbij de man in zijn bovenarm werd

geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten

levensgevaar.

Volgens de eerste onderzoeksbevindingen ontstond het incident nadat een automobilist

opmerkingen maakte richting de vrouw. Toen haar vriend de bestuurder daarop aansprak, liep de

situatie uit de hand. De schutter opende vanuit zijn voertuig het vuur en reed vervolgens weg.

De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de dader.