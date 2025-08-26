Man gewond bij schietincident aan Coesewijnestraat

  • August 26, 2025

Een stel is eergisteravond onder vuur genomen aan de Coesewijnestraat. Vanuit een
voorbijrijdende auto werden meerdere schoten gelost, waarbij de man in zijn bovenarm werd
geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten
levensgevaar.

Volgens de eerste onderzoeksbevindingen ontstond het incident nadat een automobilist
opmerkingen maakte richting de vrouw. Toen haar vriend de bestuurder daarop aansprak, liep de
situatie uit de hand. De schutter opende vanuit zijn voertuig het vuur en reed vervolgens weg.

De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de dader.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)