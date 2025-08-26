Drie mannen aangehouden in Brokopondo voor vuurwapenbezit

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft zaterdagavond in het dorp Birihudoematu,

district Brokopondo, drie mannen aangehouden op verdenking van overtreding van de

Vuurwapenwet. Het gaat om de verdachten D.D., S.F. (22) en C.P. (36).

Bij de aanhouding zijn twee jachtgeweren en meerdere hagelpatronen in beslag genomen. S.F.

had een jachtgeweer met vijf patronen bij zich, terwijl C.P. in het bezit was van een jachtgeweer

en vier patronen. Bij D.D. troffen de politieleden twaalf hagelpatronen aan, meldt de afdeling

Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De verdachten en de in beslag genomen wapens en munitie zijn overgebracht naar politiebureau

Bronsweg. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het drietal in verzekering gesteld. De

politie van Bronsweg zet het onderzoek voort.