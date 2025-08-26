El Salvador verscherpt kledingvoorschriften op scholen om bende-invloed tegen te gaan

De regering van El Salvador heeft aangekondigd dat kledingvoorschriften op scholen strenger

zullen worden gehandhaafd. De maatregel maakt deel uit van een bredere campagne om

discipline te versterken en de invloed van bendes op jongeren te beperken.

Schooldirecteuren zijn opgedragen om bij de schoolpoort streng te controleren op nette en

schone uniformen, evenals “passende” kapsels. Onderwijsminister Karla Trigueros –

legerkapitein én arts – benadrukte dat naleving van de voorschriften verplicht is en dat

overtredingen als ernstige administratieve tekortkomingen worden beschouwd.

Hoewel de regels al langer bestaan, werden ze tot nu toe niet strikt toegepast. De aankondiging

leidde tot lange wachtrijen bij kapperszaken, waar veel jongens zich lieten knippen volgens de

nieuwe voorschriften.

President Nayib Bukele ziet de maatregel als onderdeel van een bredere hervorming van het

onderwijssysteem. Volgens hem spelen scholen een cruciale rol in het tegengaan van bende-

invloeden, die in het verleden juist binnen scholen rekruteerden.

Veel ouders steunen de strengere handhaving, maar critici waarschuwen voor mogelijke

discriminatie en extra druk op gezinnen met lage inkomens. Mensenrechtenadvocaat Jayme

Magaña stelt dat de nieuwe eisen juist financiële problemen kunnen veroorzaken.

De zorgen zijn niet ongegrond: de regering meldde onlangs dat bendes opnieuw proberen voet

aan de grond te krijgen op scholen. In juni werden meer dan veertig leerlingen gearresteerd op

drie onderwijsinstellingen in hoofdstad San Salvador.

De lerarenvakbond steunt de nieuwe richtlijnen, maar dringt erop aan dat ook wetten worden

aangepast die het nu nog moeilijk maken om effectief discipline op scholen af te dwingen.