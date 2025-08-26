Vijf mannen aangehouden na gewapende overval op supermarkt Hermitageweg

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft zaterdag vijf mannen aangehouden die kort

daarvoor een gewapende overval pleegden op een supermarkt aan de Hermitageweg. De

verdachten, in de leeftijd van 25 tot 42 jaar, werden ingerekend aan de Zonnebloemstraat.

De overvallers maakten een aanzienlijke buit, waaronder US$ 13.000, €900 en SRD 100.000 van

de ondernemer. Daarnaast beroofden zij een klant van US$ 7.000, SRD 8.000 en een zilveren

ketting. Een deel van het geld en een vuurwapen zijn inmiddels teruggevonden, meldt de

afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Tijdens de aanhouding probeerde één van de verdachten te vluchten, waarna hij in zijn been

werd geraakt door een politiekogel. Het voertuig waarmee de daders zich verplaatsten, is in

beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de vijf verdachten in verzekering gesteld door de

afdeling Kapitale Delicten.