Vakbonden kritisch op bestuurlijke wijziging: “Arbeid mag niet ondersneeuwen”

Vakcentrale Ravaksur en andere vakbonden hebben hun zorgen geuit over de recente bestuurlijke

wijziging waarbij Arbeid onder het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn (VWA) is

geplaatst. Tijdens een kennismakingsbezoek met onderminister Raj Jadnanansing stelden de

vakbonden dat dit besluit eenzijdig is genomen en dat de opgebouwde structuur van meer dan 55

jaar dreigt te worden ondermijnd.

Onderminister benadrukt rol van VWA

Onderminister Jadnanansing wees erop dat het vernieuwde ministerie een belangrijke rol vervult

binnen het sociaal-economisch beleid van de regering. Volgens hem staat welzijn bewust centraal

in de nieuwe naam, om structureel meer aandacht te geven aan de samenhang tussen arbeid en

volksgezondheid.

Hij verzekerde de vakbeweging dat traditionele kerntaken van Arbeid – zoals

arbeidsbescherming, goede arbeidsverhoudingen en de realisatie van decent work – behouden

blijven. Daarbij noemde hij ook de samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie

(ILO) en de behandeling van de al jaren bij DNA hangende Arbowet als speerpunten.

“Arbeidsrechten blijven beschermd en krijgen juist extra betekenis in relatie tot welzijn,” aldus

Jadnanansing.

Continuïteit in overleg en beleid

De onderminister sprak de wens uit om het maandelijkse overleg met Ravaksur voort te zetten.

De vakbeweging reageerde positief op het feit dat welzijn nu nadrukkelijk op de regeringsagenda

staat. Zij herinnerde eraan dat ook in eerdere regeerperiodes welzijnsvraagstukken aandacht

kregen via de drie Decent Work Country Programma’s, waarvan het derde nog in uitvoering is.

Volgens Ravaksur biedt een vierde programma nieuwe kansen om het welzijn van werkenden

verder te versterken. De raad benadrukte bovendien haar rol als vaste gesprekspartner van de

president bij macro-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.