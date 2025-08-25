Suriname en Brazilië versterken samenwerking tijdens ACTO-top

In de marge van de 5e Presidentiële Summit van de Amazon Cooperation Treaty Organization
(ACTO) hebben minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en
Samenwerking en zijn Braziliaanse collega Mauro Vieira een bilateraal overleg gevoerd. Beide
landen bevestigden hun hechte relatie en spraken de ambitie uit om de samenwerking verder te
verdiepen.
De ACTO, opgericht op basis van het in 1978 ondertekende Verdrag voor Amazonische
Samenwerking, verenigt Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en
Venezuela. Doel is de bescherming en het behoud van het Amazonewoud, waarbij Brazilië een
sleutelrol speelt vanwege het grootste deel van het regenwoud dat op zijn grondgebied ligt.
Tijdens het gesprek kwamen verschillende sectoren aan bod, waaronder toerisme, olie en gas,
landbouw, handel en investeringen. Ook de ontwikkeling van de Arch of Guyanas-corridor, die
van groot belang is voor regionale integratie en handelsbevordering, werd besproken. Daarnaast
werd verwezen naar de voortzetting van het Bolsa Família-programma.
Beide ministers benadrukten het belang van multilaterale samenwerking. Suriname wees op zijn
positie als het groenste land ter wereld en zijn inzet voor natuurbehoud en klimaatbescherming.
Brazilië kondigde aan bij de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties speciale
aandacht te besteden aan multilateralisme en de mondiale gevolgen van klimaatverandering. Er
werd tevens vooruitgeblikt op de COP30, waar concrete afspraken worden verwacht over
klimaatfinanciering, mitigatie en de strijd tegen ontbossing.
De ontmoeting werd in positieve sfeer afgesloten. Minister Vieira kondigde aan binnenkort een
officieel bezoek aan Suriname te zullen brengen. Minister Bouva sprak namens president
Jennifer Simons de ACTO-top toe.