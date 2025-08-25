Grote brand verwoest meerdere woningen in Antonio do Brinco

In het dorp Antonio do Brinco, aan de Lawarivier, heeft eergisteravond een grote brand gewoed

waarbij meerdere panden in vlammen zijn opgegaan.

Bewoners probeerden urenlang het vuur onder controle te krijgen. Volgens de politie zijn er geen

slachtoffers met brandwonden gevallen, maar verschillende gezinnen zijn hun woning

kwijtgeraakt. De materiële schade wordt als aanzienlijk omschreven.

Hoeveel panden precies verloren zijn gegaan, is nog onduidelijk. Het vuur verspreidde zich snel

doordat de meeste huizen van hout zijn gebouwd. Ook vanochtend vroeg waren de

bluswerkzaamheden nog gaande.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.