Grote brand verwoest meerdere woningen in Antonio do Brinco

In het dorp Antonio do Brinco, aan de Lawarivier, heeft eergisteravond een grote brand gewoed
waarbij meerdere panden in vlammen zijn opgegaan.
Bewoners probeerden urenlang het vuur onder controle te krijgen. Volgens de politie zijn er geen
slachtoffers met brandwonden gevallen, maar verschillende gezinnen zijn hun woning
kwijtgeraakt. De materiële schade wordt als aanzienlijk omschreven.
Hoeveel panden precies verloren zijn gegaan, is nog onduidelijk. Het vuur verspreidde zich snel
doordat de meeste huizen van hout zijn gebouwd. Ook vanochtend vroeg waren de
bluswerkzaamheden nog gaande.
De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.