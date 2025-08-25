Gewelddadige woningoverval op gepensioneerde vrouw aan de Menkendam

Een gepensioneerde vrouw is gisterochtend vroeg het slachtoffer geworden van een

gewelddadige woningoverval aan de Menkendam. Vier gemaskerde mannen, van wie twee

gewapend met vuurwapens, drongen haar woning binnen en gingen agressief te werk.

Het slachtoffer werd mishandeld en onder bedreiging gedwongen haar waardevolle bezittingen af

te staan. De criminelen maakten onder meer vijf gouden ringen, een halsketting, twee diamanten

armbanden en twee voetkettingen buit. Daarnaast verdwenen zij met een groot geldbedrag: €

5.000, USD 4.000 en SRD 120.000. Ook een laptop, beveiligingscamera’s met recorder en

belangrijke documenten werden meegenomen.

De vrouw raakte gewond door het geweld, maar wist zichzelf later te bevrijden en de politie te

waarschuwen. De recherche is een onderzoek gestart en werkt aan het opsporen van de daders.