Kabinet van de President opent vacatures voor topfuncties bij SZF, SLM en BGVS

Het Kabinet van de President heeft drie vacatures opengesteld voor sleutelposities binnen

belangrijke staatsinstellingen. Het gaat om de functies van:

 voorzitter van het bestuur van het Staatsziekenfonds (SZF),

 president-commissaris van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM),

 president-commissaris van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorzieningen Suriname

(BGVS).

De posities brengen verantwoordelijkheid met zich mee voor het leiden van een bestuur of raad

van commissarissen, het voorzitten van vergaderingen en het bevorderen van samenwerking.

Daarnaast omvatten de taken het toezicht op strategie, prestaties, risicobeheersing en financiële

verslaglegging. Ook fungeren de voorzitters en president-commissarissen als belangrijkste

schakel tussen de betreffende ministeries, de raden en de directies van de instellingen. Externe

vertegenwoordiging behoort eveneens tot hun kerntaken.

Vereisten

Geïnteresseerde kandidaten dienen te beschikken over:

 academisch werk- en denkniveau;

 ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;

 strategisch inzicht en specialistische kennis van het beleidsgebied;

 sterke communicatieve vaardigheden en kennis van governance en financiën.

Sollicitatiebrieven met curriculum vitae kunnen tot en met 30 augustus 2025 worden gericht aan

de Chief of Staff van het Kabinet van de President, Sergio Akiemboto.