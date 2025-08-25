Surinaamse delegatie gestart met deelname aan Carifesta XV in Barbados

Suriname heeft vrijdag met een kleine delegatie deelgenomen aan de parade tijdens de

openingsceremonie van Carifesta XV in Bridgetown, Barbados. Delegatieleider Elviera Sandie

liet tegenover Starnieuws weten dat zondag nog meer kunstenaars, dansers en andere

delegatieleden zullen aansluiten.

Naast de parade doet Suriname mee aan de Grand Market, waar kunst, ambachten en de

Surinaamse keuken centraal staan. Het bedrijf Symbiosis verzorgt zaterdag een gevarieerd menu

met onder meer saté, bakabana, moksi alesi, viadoe en bami met gudangan.

Het Surinaamse gezin Hoost, dat bijna drie jaar in Barbados woont, was aanwezig bij de parade

in Queens Park om de delegatie aan te moedigen. “We zijn blij onze mensen hier te zien, maar

we hadden meer diversiteit verwacht,” aldus het echtpaar. Zij gaven aan dat culturele uitingen

zoals Djarang Kepang en Baithak Gana ontbraken tijdens de openingsceremonie.

Volgens de familie had Suriname juist zijn unieke culturele diversiteit sterker moeten tonen,

omdat andere Caribische landen dat minder breed kunnen uitdragen. Ze kijken vooral uit naar de

Grand Market, waar het Surinaamse eten volgens hen wél volop aanwezig zal zijn. “Suriname

heeft veel meer potentie dan nu wordt getoond,” aldus het echtpaar.