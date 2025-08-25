Recidivist krijgt celstraf voor drugshandel

De 38-jarige André M. is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden

wegens het verkopen van verschillende soorten drugs. De man is geen onbekende voor justitie:

hij zat eerder al meerdere keren vast voor soortgelijke feiten. Zijn meest recente veroordeling

dateert nog uit 2025.

Tijdens een huiszoeking bij de verdachte trof de politie diverse soorten drugs aan, evenals

verpakkingsmateriaal, een fijnweger, contant geld en reeds klaargemaakte porties. Volgens de

rechter liet deze vondst, samen met de eigen verklaringen van M. en de getuigenis van een

Cubaanse vrouw die regelmatig bij hem over de vloer kwam, geen twijfel bestaan over zijn

betrokkenheid bij drugshandel.

“U heeft dus geen lering getrokken,” stelde rechter Maureen Dayala bij het uitspreken van het

vonnis. Van de 18 maanden celstraf is een deel al doorgebracht in voorarrest. Daarnaast kreeg M.

een voorwaardelijke straf van 8 maanden opgelegd, met een proeftijd van één jaar. Ook moet hij

een boete van SRD 7.500 betalen, of bij wanbetaling drie maanden extra hechtenis uitzitten.