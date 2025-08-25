Samen voor een schoon Paramaribo: daklozen actief betrokken bij stadsactie

In het hart van Paramaribo is een grootschalige schoonmaakactie van start gegaan. Het initiatief

komt van buurtmanager, majoor van politie Leverni Blokland, met ondersteuning van inspecteur

van politie 3e klasse Diego Druivendal. De actie wordt uitgevoerd in samenwerking met het

crisisteam van het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost, Stichting Samaria Tour en leden van

de dakloze gemeenschap.

De gezamenlijke inspanning richt zich niet alleen op het verwijderen van vuil en onkruid, maar

ook op het bevorderen van saamhorigheid en het doorbreken van vooroordelen tegen daklozen.

Volgens de initiatiefnemers geeft de actieve deelname van dakloze burgers hen een gevoel van

eigenwaarde en vergroot het hun maatschappelijke betrokkenheid, zo meldt de afdeling Public

Relations van de politie.

“De gemeenschap draagt de verantwoordelijkheid voor een schoner Suriname. Door samen te

werken als één volk, houden we onze straten en buurten schoon. Dit is een uiting van liefde voor

het land, méér dan enkel een activiteit,” benadrukte Blokland.

De schoonmaakacties vinden opnieuw plaats op 24 en 31 augustus en vervolgens op 7, 14, 21 en

28 september 2025. Telkens wordt er gewerkt van 09.00 tot 17.00 uur, met de Centrale Markt als

verzamelpunt. Deelnemers wordt aangeraden zelf schoonmaakgereedschap mee te brengen.