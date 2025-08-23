Gouddelver gewond bij gewapende woningoverval in Paramaribo

Een gouddelver is in de vroege ochtend van vrijdag het slachtoffer geworden van een

gewelddadige woningoverval aan de Guaranistraat in Paramaribo. Drie gemaskerde criminelen

forceerden de voordeur en drongen de woning binnen terwijl de man lag te slapen.

De overvallers sloegen het slachtoffer met een hard voorwerp op het hoofd, waardoor hij gewond

raakte. Hij werd per ambulance met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

De daders maakten buit van ongeveer USD 1.500, sieraden en een pick-up, waarna zij op de

vlucht sloegen. De politie is een onderzoek gestart naar de overvallers.