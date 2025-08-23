Gouddelver gewond bij gewapende woningoverval in Paramaribo

  • August 23, 2025

Een gouddelver is in de vroege ochtend van vrijdag het slachtoffer geworden van een
gewelddadige woningoverval aan de Guaranistraat in Paramaribo. Drie gemaskerde criminelen
forceerden de voordeur en drongen de woning binnen terwijl de man lag te slapen.

De overvallers sloegen het slachtoffer met een hard voorwerp op het hoofd, waardoor hij gewond
raakte. Hij werd per ambulance met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

De daders maakten buit van ongeveer USD 1.500, sieraden en een pick-up, waarna zij op de
vlucht sloegen. De politie is een onderzoek gestart naar de overvallers.

Previous Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)