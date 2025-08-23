President Simons prijst jonge zwemmers na succes op Goodwill Games

President Jennifer Simons heeft vrijdag het Surinaamse zwemteam ontvangen dat onlangs

deelnam aan de Goodwill Zwemkampioenschappen op Barbados. Het staatshoofd sprak haar

trots uit over de behaalde resultaten en noemde de jonge atleten een voorbeeld en inspiratie voor

de samenleving.

De ploeg, bestaande uit zwemmers tussen 9 en 14 jaar, behaalde in totaal tien medailles: vier

keer goud, drie keer zilver en drie keer brons. “Als land, regering en samenleving zijn we trots

op jullie prestaties. Namens de regering feliciteer ik jullie van harte,” zei de president tijdens de

ontvangst op het presidentieel paleis.

Simons bedankte ook de begeleiders, de Surinaamse Zwembond en de ouders die dagelijks hun

kinderen ondersteunen. Ze benadrukte dat de successen te danken zijn aan discipline,

doorzettingsvermogen en vele uren training. “Ik weet dat er wekenlang, soms maandenlang, hard

wordt getraind, vaak zelfs twee keer per dag. Dat vraagt enorme inzet, maar de beloning is

groot,” aldus de president.

Tot slot moedigde Simons de sporters aan hun passie te blijven volgen en anderen te inspireren.

“Blijf geloven in jullie dromen en blijf werken aan je toekomst. Jullie laten zien dat Surinaamse

jongeren kunnen winnen en zijn daarmee een voorbeeld voor velen.”