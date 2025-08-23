President Simons prijst jonge zwemmers na succes op Goodwill Games

  • August 23, 2025

President Jennifer Simons heeft vrijdag het Surinaamse zwemteam ontvangen dat onlangs
deelnam aan de Goodwill Zwemkampioenschappen op Barbados. Het staatshoofd sprak haar
trots uit over de behaalde resultaten en noemde de jonge atleten een voorbeeld en inspiratie voor
de samenleving.

De ploeg, bestaande uit zwemmers tussen 9 en 14 jaar, behaalde in totaal tien medailles: vier
keer goud, drie keer zilver en drie keer brons. “Als land, regering en samenleving zijn we trots
op jullie prestaties. Namens de regering feliciteer ik jullie van harte,” zei de president tijdens de
ontvangst op het presidentieel paleis.

Simons bedankte ook de begeleiders, de Surinaamse Zwembond en de ouders die dagelijks hun
kinderen ondersteunen. Ze benadrukte dat de successen te danken zijn aan discipline,
doorzettingsvermogen en vele uren training. “Ik weet dat er wekenlang, soms maandenlang, hard
wordt getraind, vaak zelfs twee keer per dag. Dat vraagt enorme inzet, maar de beloning is
groot,” aldus de president.

Tot slot moedigde Simons de sporters aan hun passie te blijven volgen en anderen te inspireren.
“Blijf geloven in jullie dromen en blijf werken aan je toekomst. Jullie laten zien dat Surinaamse
jongeren kunnen winnen en zijn daarmee een voorbeeld voor velen.”

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)