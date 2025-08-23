Ministerie waarschuwt voor Oropouche-virus: regio telt al meer dan 12.000 besmettingen

De Pan American Health Organization (PAHO) meldt dat er in 2025 inmiddels meer dan 12.000

gevallen van het Oropouche-virus zijn geregistreerd in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Hoewel er in Suriname tot nu toe geen besmettingen zijn vastgesteld, waarschuwt het ministerie

van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid dat alertheid noodzakelijk blijft.

Verspreiding en situatie in de regio

Het virus wordt overgedragen door kleine muggen en de Culicoides paraensis (in Suriname

bekend als mampira). De ziekte lijkt sterk op dengue, chikungunya en zika.

Volgens PAHO zijn er dit jaar al 12.780 besmettingen vastgesteld in elf landen:

Brazilië: 11.888 gevallen, waaronder vijf doden

Cuba: 28 gevallen

Guyana: 1 geval

Het Centraal Laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) test al maanden

actief op Oropouche en het verwante Mayaro-virus. Tot nu toe zijn er geen positieve resultaten

gevonden in Suriname.

Symptomen

De eerste klachten treden meestal 3 tot 10 dagen na een besmetting op en omvatten:

plotselinge koorts

hoofdpijn

misselijkheid en braken

spier- en gewrichtspijn

huiduitslag

In uitzonderlijke gevallen kan de ziekte leiden tot hersenvlies- of hersenontsteking. Er bestaat

geen specifieke behandeling, maar de meeste patiënten herstellen binnen 1 tot 2 weken.

Advies en preventie

Het ministerie adviseert iedereen met bovenstaande klachten direct medische hulp te zoeken.

Daarnaast wordt de bevolking opgeroepen om

broedplaatsen van muggen en andere insecten te verwijderen,

insectenwerende middelen, klamboes en beschermende kleding te gebruiken,

alert te blijven op mogelijke symptomen.

Volgens het ministerie zijn vroegtijdige signalering en preventieve maatregelen van cruciaal

belang om de introductie en verspreiding van het Oropouche-virus in Suriname te voorkomen.