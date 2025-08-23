Ministerie waarschuwt voor Oropouche-virus: regio telt al meer dan 12.000 besmettingen

  • August 23, 2025

De Pan American Health Organization (PAHO) meldt dat er in 2025 inmiddels meer dan 12.000
gevallen van het Oropouche-virus zijn geregistreerd in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
Hoewel er in Suriname tot nu toe geen besmettingen zijn vastgesteld, waarschuwt het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid dat alertheid noodzakelijk blijft.

Verspreiding en situatie in de regio

Het virus wordt overgedragen door kleine muggen en de Culicoides paraensis (in Suriname
bekend als mampira). De ziekte lijkt sterk op dengue, chikungunya en zika.

Volgens PAHO zijn er dit jaar al 12.780 besmettingen vastgesteld in elf landen:

  • Brazilië: 11.888 gevallen, waaronder vijf doden
  • Cuba: 28 gevallen
  • Guyana: 1 geval

Het Centraal Laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) test al maanden
actief op Oropouche en het verwante Mayaro-virus. Tot nu toe zijn er geen positieve resultaten
gevonden in Suriname.

Symptomen

De eerste klachten treden meestal 3 tot 10 dagen na een besmetting op en omvatten:

  • plotselinge koorts
  • hoofdpijn
  • misselijkheid en braken
  • spier- en gewrichtspijn
  • huiduitslag

In uitzonderlijke gevallen kan de ziekte leiden tot hersenvlies- of hersenontsteking. Er bestaat
geen specifieke behandeling, maar de meeste patiënten herstellen binnen 1 tot 2 weken.

Advies en preventie

Het ministerie adviseert iedereen met bovenstaande klachten direct medische hulp te zoeken.
Daarnaast wordt de bevolking opgeroepen om

  • broedplaatsen van muggen en andere insecten te verwijderen,
  • insectenwerende middelen, klamboes en beschermende kleding te gebruiken,
  • alert te blijven op mogelijke symptomen.

Volgens het ministerie zijn vroegtijdige signalering en preventieve maatregelen van cruciaal
belang om de introductie en verspreiding van het Oropouche-virus in Suriname te voorkomen.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)