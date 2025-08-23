Advocaten pleiten tevergeefs voor vrijlating verdachte in grootschalige drugszaak

De advocaten Chandra Algoe, Irwin Kanhai en Derrick Veira hebben dinsdag gepleit voor de
vrijlating van Delano B., een van de negen verdachten in een omvangrijke strafzaak rond de
uitvoer van drugs, overtreding van de vuurwapenwet en deelname aan een criminele organisatie.
Het onderzoek draait om de vondst van ruim 1.400 kilo drugs en wordt in verband gebracht met
de verdwijning van Eddy ‘Alex’ Koenawi en Mohamed ‘Sam’ Shamier Hohmarow.
Verdediging: geen link met criminele organisatie
Delano B. wordt bijgestaan door acht advocaten, waarvan Kanhai en Algoe een pleidooi van 25
pagina’s presenteerden. Volgens hen ontbreekt elk bewijs dat hun cliënt deel uitmaakt van de
vermeende organisatie: andere verdachten zouden hem niet kennen. Daarnaast zou hij volgens de
verdediging geen enkele betrokkenheid hebben bij de verdwijning van Alex en Sam.
Camerabeelden uit zijn woning en telefoongegevens van Saskia S., de partner van Alex, zouden
dit ondersteunen.
Legaal vuurwapen en drugs van anderen
De advocaten benadrukten verder dat Delano B. legaal over een vuurwapen beschikte, verstrekt
via de veiligheidsdienst van voormalig vicepresident Ronnie Brunswijk. Ook wezen zij erop dat
de in beslag genomen drugs niet aan hun cliënt toebehoren, maar aan twee Nederlandse mannen.
Bij huiszoekingen in zijn woning en voertuig werden geen sporen van verdovende middelen
aangetroffen.
Rechter wijst verzoek af
Ondanks de uitgebreide verdediging besloot de rechter het verzoek tot vrijlating af te wijzen.
Alle negen verdachten blijven voorlopig in detentie. De zaak wordt op 12 november voortgezet.