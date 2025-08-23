Advocaten pleiten tevergeefs voor vrijlating verdachte in grootschalige drugszaak

De advocaten Chandra Algoe, Irwin Kanhai en Derrick Veira hebben dinsdag gepleit voor de

vrijlating van Delano B., een van de negen verdachten in een omvangrijke strafzaak rond de

uitvoer van drugs, overtreding van de vuurwapenwet en deelname aan een criminele organisatie.

Het onderzoek draait om de vondst van ruim 1.400 kilo drugs en wordt in verband gebracht met

de verdwijning van Eddy ‘Alex’ Koenawi en Mohamed ‘Sam’ Shamier Hohmarow.

Verdediging: geen link met criminele organisatie

Delano B. wordt bijgestaan door acht advocaten, waarvan Kanhai en Algoe een pleidooi van 25

pagina’s presenteerden. Volgens hen ontbreekt elk bewijs dat hun cliënt deel uitmaakt van de

vermeende organisatie: andere verdachten zouden hem niet kennen. Daarnaast zou hij volgens de

verdediging geen enkele betrokkenheid hebben bij de verdwijning van Alex en Sam.

Camerabeelden uit zijn woning en telefoongegevens van Saskia S., de partner van Alex, zouden

dit ondersteunen.

Legaal vuurwapen en drugs van anderen

De advocaten benadrukten verder dat Delano B. legaal over een vuurwapen beschikte, verstrekt

via de veiligheidsdienst van voormalig vicepresident Ronnie Brunswijk. Ook wezen zij erop dat

de in beslag genomen drugs niet aan hun cliënt toebehoren, maar aan twee Nederlandse mannen.

Bij huiszoekingen in zijn woning en voertuig werden geen sporen van verdovende middelen

aangetroffen.

Rechter wijst verzoek af

Ondanks de uitgebreide verdediging besloot de rechter het verzoek tot vrijlating af te wijzen.

Alle negen verdachten blijven voorlopig in detentie. De zaak wordt op 12 november voortgezet.