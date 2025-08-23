Nieuw staatsieportret van president Jennifer Simons klaar voor verspreiding

Het officiële staatsieportret van president Jennifer Simons is gereed. Op de foto is de president

afgebeeld in vol ornaat, met de presidentiële sjerp in de nationale kleuren. Binnenkort zal het

portret worden opgehangen in alle overheidskantoren, waaronder ministeries,

districtscommissariaten en andere publieke instellingen.

Het gebruik van staatsieportretten kent in Suriname een lange traditie. Sinds de

onafhankelijkheid in 1975 laat elke president een officiële foto maken die zichtbaar wordt

geplaatst in publieke en bestuurlijke ruimtes. Het portret symboliseert niet alleen het ambt van

staatshoofd, maar ook de continuïteit van de republiek.

Bezoekers van overheidsgebouwen treffen de portretten doorgaans aan in ontvangstruimtes,

vergaderzalen en de kantoren van districtscommissarissen. Daarmee draagt het staatsieportret bij

aan de zichtbaarheid van de president in het dagelijks bestuursleven.

De verspreiding van het nieuwe portret verloopt volgens een vast protocol: na de bekendmaking

worden de foto’s gedrukt, ingelijst en geleverd aan de betrokken instanties, zodat in korte tijd

overal dezelfde officiële afbeelding zichtbaar is.

Met dit staatsieportret wordt de traditie voortgezet die alle eerdere presidenten sinds 1975

hebben gevolgd. Voor velen heeft het portret een belangrijke symbolische waarde, omdat het

duidelijk maakt wie op dat moment het hoogste ambt van de Republiek Suriname bekleedt.