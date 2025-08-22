Chan Santokhi tijdelijk in buitenland, medio september terug in De Nationale Assemblee

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) en voormalig president van

Suriname, Chan Santokhi, verblijft vanaf vandaag met zijn gezin voor korte tijd in het

buitenland. In medio september keert hij terug om zijn zetel in De Nationale Assemblee (DNA)

in te nemen.

Evaluatie en herpositionering van de VHP

In de afgelopen periode heeft Santokhi zich, samen met het VHP-bestuur, intensief

beziggehouden met de evaluatie van de verkiezingen van 2025 en de herpositionering van de

partij, die na de stembusgang in de oppositie belandde.

Er zijn diverse evaluatie- en strategische teams ingesteld, interne en externe gesprekken gevoerd

en bezoeken gebracht aan VHP-structuren in de districten. Deze trajecten bevinden zich in een

vergevorderd stadium en zullen na zijn terugkeer verder worden afgerond en besproken met

zowel partijleden als maatschappelijke organisaties.

Santokhi benadrukt dat hij na zijn terugkeer samen met de VHP de politieke werkzaamheden met

hernieuwde kracht zal voortzetten, met als doel de verdere ontwikkeling van land en volk.

“In eenheid blijven wij verder gaan”, aldus Santokhi.