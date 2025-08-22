Civiel-militaire operatie Gran Mati van start in Coronie

De civiel-militaire Operatie Gran Mati is deze week officieel van start gegaan in het district

Coronie. Het initiatief van het Nationaal Leger, in samenwerking met diverse overheidsinstanties

en internationale partners uit Nederland en de Verenigde Staten, loopt tot en met 29 augustus en

richt zich dit jaar onder meer op Coronie en Wageningen (Nickerie).

“Meer dan veiligheid en discipline”

Tijdens zijn bezoek aan Coronie benadrukte minister van Defensie Uraiqit Ramsaran het

maatschappelijke belang van de operatie:

“De samenleving rekent op ons. Gran Mati is een vriend voor wie hulp zoekt of een stem nodig

heeft. Defensie staat niet alleen voor veiligheid en discipline, maar ook voor zorg en

ondersteuning, samen met onze internationale partners.”

Internationale samenwerking

De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Walter Oostelbos, onderstreepte de waarde van de

bijdrage vanuit Nederland:

“Gran Mati toont hoe Defensie inzetbaar is onder alle omstandigheden. Het team verleent zorg in

situaties die in Nederland nauwelijks voorkomen en helpt uiteenlopende groepen patiënten, van

kinderen tot ouderen. Het is een prachtig voorbeeld van de maatschappelijke rol van het

Surinaamse leger.”

Zorg, onderwijs en weerbaarheid

De operatie voorziet de lokale bevolking van gratis basisgezondheidszorg, voorlichting en

specialistische medische diensten, waaronder optische en tandheelkundige zorg. Daarnaast

worden onderwijsfaciliteiten opgeknapt en wordt gewerkt aan het vergroten van de veiligheid en

weerbaarheid van de betrokken gemeenschappen.

Na Coronie verhuist de operatie van 25 tot en met 29 augustus naar Wageningen in Nickerie.