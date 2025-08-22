Civiel-militaire operatie Gran Mati van start in Coronie

De civiel-militaire Operatie Gran Mati is deze week officieel van start gegaan in het district
Coronie. Het initiatief van het Nationaal Leger, in samenwerking met diverse overheidsinstanties
en internationale partners uit Nederland en de Verenigde Staten, loopt tot en met 29 augustus en
richt zich dit jaar onder meer op Coronie en Wageningen (Nickerie).
“Meer dan veiligheid en discipline”
Tijdens zijn bezoek aan Coronie benadrukte minister van Defensie Uraiqit Ramsaran het
maatschappelijke belang van de operatie:
“De samenleving rekent op ons. Gran Mati is een vriend voor wie hulp zoekt of een stem nodig
heeft. Defensie staat niet alleen voor veiligheid en discipline, maar ook voor zorg en
ondersteuning, samen met onze internationale partners.”
Internationale samenwerking
De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Walter Oostelbos, onderstreepte de waarde van de
bijdrage vanuit Nederland:
“Gran Mati toont hoe Defensie inzetbaar is onder alle omstandigheden. Het team verleent zorg in
situaties die in Nederland nauwelijks voorkomen en helpt uiteenlopende groepen patiënten, van
kinderen tot ouderen. Het is een prachtig voorbeeld van de maatschappelijke rol van het
Surinaamse leger.”
Zorg, onderwijs en weerbaarheid
De operatie voorziet de lokale bevolking van gratis basisgezondheidszorg, voorlichting en
specialistische medische diensten, waaronder optische en tandheelkundige zorg. Daarnaast
worden onderwijsfaciliteiten opgeknapt en wordt gewerkt aan het vergroten van de veiligheid en
weerbaarheid van de betrokken gemeenschappen.
Na Coronie verhuist de operatie van 25 tot en met 29 augustus naar Wageningen in Nickerie.