VS stuurt amfibisch squadron naar Caribisch gebied om drugskartels te bestrijden

De Verenigde Staten (VS) heeft een amfibisch squadron ingezet richting het zuidelijke Caribisch

gebied, als onderdeel van de strategie van president Donald Trump om de dreiging van Latijns-

Amerikaanse drugskartels aan te pakken. Dat meldden woensdag bronnen aan Reuters, die

anoniem wensten te blijven.

Volgens de bronnen maken onder meer de USS San Antonio, USS Iwo Jima en USS Fort

Lauderdale deel uit van de operatie. De schepen zouden al zondag voor de kust van Venezuela

kunnen aankomen en vervoeren in totaal zo’n 4.500 militairen, waaronder 2.200 mariniers.

Over de exacte missie werden geen details verstrekt. Wel zou de inzet gericht zijn op het

neutraliseren van bedreigingen voor de Amerikaanse nationale veiligheid door zogenoemde

“narcoterroristische organisaties” in de regio.

President Trump heeft het bestrijden van drugskartels tot een speerpunt van zijn beleid gemaakt,

in samenhang met strengere maatregelen tegen illegale migratie en de beveiliging van de

zuidelijke grens. In februari bestempelde zijn regering onder meer het Mexicaanse Sinaloa-kartel

en de Venezolaanse bende Tren de Aragua als internationale terroristische organisaties, wat

leidde tot aangescherpte immigratiewetgeving.