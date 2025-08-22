Suriname en Re:wild verkennen samenwerking voor duurzame

Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Mike Noersalim, ontving donderdag een

delegatie van de internationale natuurorganisatie Re:wild voor een kennismakingsgesprek. Doel

van de ontmoeting was het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking die zowel

economische groei als natuurbescherming in Suriname moeten bevorderen.

De delegatie bestond uit John Goedschalk, Christopher Jordan, Russell Mittermeier en Jack

Menke. Tijdens het overleg kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder

klimaatvriendelijke landbouwmethoden, innovatieve monitoringtechnologieën en manieren om

duurzame kansen te creëren voor kleine boeren en lokale gemeenschappen.

Balans tussen natuur en ontwikkeling

Suriname, waarvan bijna 93% van het grondgebied bedekt is met bos, beschikt internationaal

over een uitzonderlijke positie op het gebied van natuurbehoud. Zowel de minister als de

delegatieleden benadrukten dat het behoud van deze natuurlijke rijkdommen niet losstaat van

economische vooruitgang.

Minister Noersalim stelde:

“Suriname is een leider op het gebied van duurzaamheid. Onze ontwikkeling moet altijd hand in

hand gaan met het behoud van onze natuur. Deze ontmoeting met Re:wild is een cruciale stap,

omdat het internationale expertise koppelt aan onze lokale kennis en ambitie. Samen kunnen we

innovatieve oplossingen ontwikkelen die onze gemeenschappen versterken, onze boeren

ondersteunen en onze biodiversiteit beschermen voor toekomstige generaties.”

Vooruitzicht

De ontmoeting wordt gezien als een veelbelovende eerste stap richting een structurele

samenwerking tussen Suriname en Re:wild. Beide partijen spraken de intentie uit om verder te

bouwen aan een toekomst waarin natuurbehoud en economische vooruitgang elkaar versterken.