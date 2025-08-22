Suriname en Re:wild verkennen samenwerking voor duurzame

Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Mike Noersalim, ontving donderdag een
delegatie van de internationale natuurorganisatie Re:wild voor een kennismakingsgesprek. Doel
van de ontmoeting was het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking die zowel
economische groei als natuurbescherming in Suriname moeten bevorderen.
De delegatie bestond uit John Goedschalk, Christopher Jordan, Russell Mittermeier en Jack
Menke. Tijdens het overleg kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder
klimaatvriendelijke landbouwmethoden, innovatieve monitoringtechnologieën en manieren om
duurzame kansen te creëren voor kleine boeren en lokale gemeenschappen.
Balans tussen natuur en ontwikkeling
Suriname, waarvan bijna 93% van het grondgebied bedekt is met bos, beschikt internationaal
over een uitzonderlijke positie op het gebied van natuurbehoud. Zowel de minister als de
delegatieleden benadrukten dat het behoud van deze natuurlijke rijkdommen niet losstaat van
economische vooruitgang.
Minister Noersalim stelde:
“Suriname is een leider op het gebied van duurzaamheid. Onze ontwikkeling moet altijd hand in
hand gaan met het behoud van onze natuur. Deze ontmoeting met Re:wild is een cruciale stap,
omdat het internationale expertise koppelt aan onze lokale kennis en ambitie. Samen kunnen we
innovatieve oplossingen ontwikkelen die onze gemeenschappen versterken, onze boeren
ondersteunen en onze biodiversiteit beschermen voor toekomstige generaties.”
Vooruitzicht
De ontmoeting wordt gezien als een veelbelovende eerste stap richting een structurele
samenwerking tussen Suriname en Re:wild. Beide partijen spraken de intentie uit om verder te
bouwen aan een toekomst waarin natuurbehoud en economische vooruitgang elkaar versterken.