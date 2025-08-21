Twaalf veiligheidsambtenaren veroordeeld voor zware mishandeling arrestanten Geyersvlijt

In maart 2023 liep een celcontrole in het cellenhuis van Geyersvlijt volledig uit de hand. Vijftien

leden van het Korps Politie Suriname (KPS), de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname

(BBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) mishandelden toen zeventien arrestanten

ernstig. De slachtoffers liepen zware verwondingen op, waaronder opgezwollen en bloedende

ogen, pijn op de borst en ribben, ademhalingsproblemen en bloeduitstortingen op rug en zitvlak.

Eén van hen moest zelfs met spoed naar de Spoedeisende Hulp.

Het vonnis

De rechter deed vorige week uitspraak: twee verdachten zijn vrijgesproken, terwijl de overige

twaalf ambtenaren zijn veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan elf maanden

voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast kregen zij geldboetes van SRD 5.000,

met voor een leidinggevende een verhoogde boete van SRD 7.500.

Achtergrond en beoordeling

Volgens de verdediging ontstond het geweld tijdens een celcontrole omdat arrestanten zich

zouden hebben verzet bij het zoeken naar een wapen en verboden spullen. Uit camerabeelden en

getuigenverklaringen bleek echter dat er geen sprake was van verzet.

Persrechter Alida Johanns stelde dat er sprake was van buitensporig geweld, waarbij niet alleen

de arrestanten werden mishandeld, maar ook hun eigendommen vernield. De ambtenaren werden

daarom schuldig bevonden aan mishandeling en vernieling.

Geen rechtvaardiging voor buitensporig geweld

De verdachten beriepen zich nog op bepalingen uit het Politiehandvest en het Penitentiair

Besluit, die aangeven in welke situaties en mate geweld gebruikt mag worden. De rechter

oordeelde echter dat de feiten — bevestigd door medische verklaringen, foto’s en camerabeelden

— duidelijk maakten dat het toegepaste geweld niet gerechtvaardigd was.

Met dit vonnis geeft de rechtbank een krachtig signaal af: excessief geweld door

veiligheidsdiensten tegen arrestanten is ontoelaatbaar en strafbaar.