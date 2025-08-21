Gevluchte militair meldt zich na ontsnapping bij Militaire Politie

  • August 21, 2025

De 41-jarige militair Orpheo Beeldsnijder, die op 4 augustus kort na zijn arrestatie wist te
ontsnappen, heeft zich vandaag alsnog gemeld bij de Militaire Politie.

Na zijn aanmelding werd hij direct voorgeleid bij de hulpofficier van justitie, waarna hij opnieuw
werd aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van overtreding van de Wet
Verdovende Middelen.

Arrestatie en ontsnapping

Beeldsnijder werd begin deze maand gearresteerd op de luchthaven, kort voordat hij naar
Nederland zou vertrekken. Bij een controle werd een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt, die in
snoep in zijn bagage was verstopt. De drugs zijn in beslag genomen.

Na de vondst droeg de Narcoticabrigade hem over aan de Militaire Politie. Enkele uren later wist
hij echter te ontsnappen, wat tot veel commotie leidde binnen de veiligheidsdiensten.

Met zijn vrijwillige terugkeer naar de autoriteiten lijkt nu een einde te zijn gekomen aan zijn
korte periode als voortvluchtige.

