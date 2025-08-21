Tiener zwaar gewond na in brand steken door leeftijdsgenoot in Wanica

In Wanica is gisterochtend een tiener ernstig gewond geraakt nadat hij door een leeftijdsgenoot

in brand werd gestoken. Het incident vond plaats aan de Hardwarsingweg.

Het slachtoffer liep zware brandwonden op aan armen, buik en rug en werd met spoed per

ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo.

Ruzie om adapter loopt uit de hand

Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de twee tieners ruzie kregen om een adapter. Tijdens de

woordenwisseling gooide de verdachte benzine over het slachtoffer en stak hem vervolgens in

brand, terwijl deze op een bank lag te slapen.

Verdachte aangehouden

De dader is inmiddels aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan verdere

reconstructie van het incident.