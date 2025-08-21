Man krijgt zeven jaar cel voor dodelijke steekpartij aan Amazonestraat

De 34-jarige F.G. is door rechter Maureen Dayala veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf

wegens moord. In april 2024 stak hij een man dood in een woning aan de Amazonestraat.

Volgens verklaringen verbleef F.G. regelmatig in de woning om op het kind van het koppel te

passen. Op de dag van het incident mishandelde het latere slachtoffer zijn partner. F.G.

verklaarde dat hij haar probeerde te beschermen toen hij het slachtoffer met een mes in de hals

stak.

De verdediging beriep zich op ‘noodweerexces’, waarbij F.G. zou hebben gehandeld vanuit een

hevige gemoedstoestand veroorzaakt door het geweld tegen de vrouw.

De rechtbank verwierp dit standpunt. Persrechter Alida Johanns lichtte toe dat het geweld tegen

de vrouw al was beëindigd voordat F.G. tot zijn daad overging. “De verdachte heeft pas een mes

gepakt en gestoken nadat de mishandeling voorbij was. Er was daarom geen sprake van

noodweer,” aldus Johanns.

Op basis van de feiten en verklaringen achtte de rechter F.G. schuldig aan moord en legde hem

een celstraf van zeven jaar op.