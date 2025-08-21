Parlement onderzoekt mogelijke onregelmatigheden bij gronduitgifte Reeberg

De vaste Assembleecommissies Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en Landbouw, Veeteelt en

Visserij (LVV) brengen vandaag een oriënterend bezoek aan Reeberg. Aanleiding hiervoor zijn

signalen en berichten over mogelijke onregelmatigheden bij de uitgifte en verkaveling van

percelen in het gebied.

Eerder deze week vond hierover een overleg plaats tussen minister van GBB, Stanley

Soeropawiro, president Jennifer Simons en Bronto Somohardjo (PL), voorzitter van de vaste

commissie GBB in De Nationale Assemblee (DNA). President Simons maakte daarbij duidelijk

dat eventuele onrechtmatige toewijzingen zullen worden teruggedraaid.

“De grond van Suriname behoort toe aan het volk. Transparantie en eerlijk bestuur zijn geen

gunst, maar een plicht,” benadrukte Somohardjo. Volgens hem staat het parlement volledig

achter de lijn van de president en is dit een belangrijk moment om verkiezingsbeloften over goed

bestuur waar te maken.

Met het bezoek willen de commissies niet alleen de situatie ter plekke beoordelen, maar ook een

duidelijk signaal afgeven: belangen van burgers worden beschermd en misstanden worden

aangepakt.

Minister Soeropawiro verklaarde tegenover Starnieuws dat meldingen van onregelmatigheden

zorgvuldig en systematisch zullen worden onderzocht. Somohardjo noemt dit een stap in de

goede richting om het vertrouwen in het grondbeleid te herstellen.

“De kwestie-Reeberg is een waarschuwing: wie buiten de regels om handelt, zal gecorrigeerd

worden,” aldus Somohardjo.