Parlement onderzoekt mogelijke onregelmatigheden bij gronduitgifte Reeberg

De vaste Assembleecommissies Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en Landbouw, Veeteelt en
Visserij (LVV) brengen vandaag een oriënterend bezoek aan Reeberg. Aanleiding hiervoor zijn
signalen en berichten over mogelijke onregelmatigheden bij de uitgifte en verkaveling van
percelen in het gebied.
Eerder deze week vond hierover een overleg plaats tussen minister van GBB, Stanley
Soeropawiro, president Jennifer Simons en Bronto Somohardjo (PL), voorzitter van de vaste
commissie GBB in De Nationale Assemblee (DNA). President Simons maakte daarbij duidelijk
dat eventuele onrechtmatige toewijzingen zullen worden teruggedraaid.
“De grond van Suriname behoort toe aan het volk. Transparantie en eerlijk bestuur zijn geen
gunst, maar een plicht,” benadrukte Somohardjo. Volgens hem staat het parlement volledig
achter de lijn van de president en is dit een belangrijk moment om verkiezingsbeloften over goed
bestuur waar te maken.
Met het bezoek willen de commissies niet alleen de situatie ter plekke beoordelen, maar ook een
duidelijk signaal afgeven: belangen van burgers worden beschermd en misstanden worden
aangepakt.
Minister Soeropawiro verklaarde tegenover Starnieuws dat meldingen van onregelmatigheden
zorgvuldig en systematisch zullen worden onderzocht. Somohardjo noemt dit een stap in de
goede richting om het vertrouwen in het grondbeleid te herstellen.
“De kwestie-Reeberg is een waarschuwing: wie buiten de regels om handelt, zal gecorrigeerd
worden,” aldus Somohardjo.