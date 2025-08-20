Trump: VS levert luchtsteun aan Oekraïne, maar geen grondtroepen

President Donald Trump heeft benadrukt dat de Verenigde Staten geen grondtroepen naar

Oekraïne zullen sturen. Wel sluit hij niet uit dat Europese landen bereid zijn militair personeel in

te zetten. De VS zal zich volgens hem beperken tot luchtsteun, als onderdeel van de afgesproken

veiligheidsgaranties voor Oekraïne.

In een interview met Fox News verklaarde Trump dat een Amerikaanse troepeninzet uitgesloten

is. “Dat verzeker ik,” aldus de president, die stelde dat deze duidelijkheid nodig is om het

vertrouwen van de Amerikaanse bevolking te behouden.

Volgens Trump ligt de situatie voor Europa anders. Europese landen zouden wél openstaan voor

een grondinzet, omdat hun veiligheidsbelangen directer verbonden zijn met het conflict. “Voor

hen is het een andere zaak dan voor ons,” zei hij, doelend op het verschil in betrokkenheid tussen

de VS en Europa.

De Amerikaanse bijdrage zal zich richten op defensieve luchtcapaciteit. Trump benadrukte dat de

VS beschikt over ongeëvenaarde technologie om Oekraïne vanuit de lucht te ondersteunen.

Daarmee positioneert de president de VS vooral als luchtmacht en ondersteunende speler, terwijl

Europese landen een grotere verantwoordelijkheid lijken te dragen voor een eventuele grondinzet

in het kader van de veiligheidsgaranties voor Oekraïne.