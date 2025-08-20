Pastor Cedric Landveld krijgt 30 maanden cel voor ontucht met kerkgenoot

  • August 20, 2025

Pastor Cedric Landveld is maandag door rechter Maureen Dayala veroordeeld tot 30 maanden
gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens ontucht met een veel jongere
kerkgenoot. De aanklacht wegens verkrachting werd niet bewezen verklaard.

De zaak draait om een incident in juni 2024, waarbij Landveld een vrouw bezocht in haar
appartement voor een gebedssessie. Het slachtoffer had de pastor uitgenodigd om te bidden voor
een oplossing van haar financiële en gezondheidsproblemen. Volgens de rechter maakte
Landveld echter misbruik van zijn positie en drong hij seksuele handelingen op.

Tijdens het vonnis benadrukte rechter Dayala dat Landveld zijn geestelijke rol ernstig heeft
misbruikt. “Hij had vanuit zijn kerkelijke achtergrond beter moeten weten en zich moeten
onthouden van seksuele handelingen. In plaats daarvan heeft hij zijn eigen lustgevoelens en
bevrediging vooropgesteld,” aldus de rechter.

Het slachtoffer verklaarde in een brief aan de rechtbank nog steeds te lijden onder de psychische
gevolgen. Haar verklaring werd ondersteund door medische rapportage. Ook werd vastgesteld
dat Landveld haar had opgedragen te zwijgen en adviseerde na afloop de morning after-pil te
nemen.

Hoewel de aanklachten wegens verkrachting en ontucht met geweld niet konden worden
bewezen, achtte de rechter wel ontucht bewezen. Daarbij werd ook de gebruikte zalfolie
verbeurd verklaard.

Het vonnis: 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met aftrek van de reeds
uitgezeten voorlopige hechtenis. Landveld behoudt het recht om in hoger beroep te gaan.

 

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)