Pastor Cedric Landveld krijgt 30 maanden cel voor ontucht met kerkgenoot

Pastor Cedric Landveld is maandag door rechter Maureen Dayala veroordeeld tot 30 maanden

gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens ontucht met een veel jongere

kerkgenoot. De aanklacht wegens verkrachting werd niet bewezen verklaard.

De zaak draait om een incident in juni 2024, waarbij Landveld een vrouw bezocht in haar

appartement voor een gebedssessie. Het slachtoffer had de pastor uitgenodigd om te bidden voor

een oplossing van haar financiële en gezondheidsproblemen. Volgens de rechter maakte

Landveld echter misbruik van zijn positie en drong hij seksuele handelingen op.

Tijdens het vonnis benadrukte rechter Dayala dat Landveld zijn geestelijke rol ernstig heeft

misbruikt. “Hij had vanuit zijn kerkelijke achtergrond beter moeten weten en zich moeten

onthouden van seksuele handelingen. In plaats daarvan heeft hij zijn eigen lustgevoelens en

bevrediging vooropgesteld,” aldus de rechter.

Het slachtoffer verklaarde in een brief aan de rechtbank nog steeds te lijden onder de psychische

gevolgen. Haar verklaring werd ondersteund door medische rapportage. Ook werd vastgesteld

dat Landveld haar had opgedragen te zwijgen en adviseerde na afloop de morning after-pil te

nemen.

Hoewel de aanklachten wegens verkrachting en ontucht met geweld niet konden worden

bewezen, achtte de rechter wel ontucht bewezen. Daarbij werd ook de gebruikte zalfolie

verbeurd verklaard.

Het vonnis: 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met aftrek van de reeds

uitgezeten voorlopige hechtenis. Landveld behoudt het recht om in hoger beroep te gaan.