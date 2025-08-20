Jonge vrouw overlijdt na ernstig verkeersongeval op Ringweg-Zuid

  • August 20, 2025

De 22-jarige Tiffany van Hetten is maandag op de intensive care van het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo overleden. Zij raakte zaterdag zwaargewond bij een eenzijdig verkeersongeval op de
Ringweg-Zuid.

Het voertuig waarin zij zat, vloog in een bocht van de weg en belandde in de Boomskreek,
waarbij de auto over de kop sloeg. Tiffany en een andere jonge vrouw werden door omstanders
en hulpdiensten uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar
medepassagier verkeert inmiddels buiten levensgevaar.

De precieze toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. Ooggetuigen meldden dat er mogelijk
ook een man in de auto zat, maar hij werd ter plaatse niet aangetroffen. Duikers van de
brandweer hebben na het ongeluk een zoekactie uitgevoerd, echter zonder resultaat.

