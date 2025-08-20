Onzekerheid in voortgezet onderwijs: leerkrachten eisen duidelijkheid over herkansingenen overgangsnormen

Er heerst grote onduidelijkheid binnen het voortgezet onderwijs over de regels rond

herkansingen en overgangsnormen voor de leerjaren 8 tot en met 11. Leerkrachten waarschuwen

dat zij zonder duidelijke richtlijnen hun werk nauwelijks goed kunnen uitvoeren en roepen het

ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) op om snel met heldere informatie

te komen.

Uit gesprekken blijkt dat er sprake is van verwarring en uiteenlopende interpretaties tussen

scholen, wat de beoordeling en begeleiding van leerlingen bemoeilijkt. “We weten niet zeker wat

de richtlijnen zijn, en dat zorgt voor spanning bij zowel leerkrachten als leerlingen,” zegt

Meredith Hoogdorp, ondervoorzitter van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden.

Ondanks herhaalde verzoeken om verduidelijking heeft het ministerie tot nu toe geen eenduidige

communicatie gegeven. Deze stilzwijgende houding leidt tot toenemende frustratie bij

onderwijsprofessionals, die benadrukken dat zij duidelijke kaders nodig hebben om zorgvuldig te

kunnen handelen.

Oproep tot transparantie

Het dringende verzoek aan het MinOWC is om de geldende normen en procedures rondom

herkansingen en overgangscriteria openbaar te maken via de officiële website van het ministerie.

Een centrale, toegankelijke informatiebron zou niet alleen de leerkrachten ondersteunen, maar

ook bijdragen aan transparantie richting leerlingen en ouders.

Zolang die duidelijkheid uitblijft, blijven veel scholen op eigen kracht zoeken naar antwoorden –

en dat midden in een cruciale fase aan het einde van het schooljaar.