Onzekerheid in voortgezet onderwijs: leerkrachten eisen duidelijkheid over herkansingenen overgangsnormen

Er heerst grote onduidelijkheid binnen het voortgezet onderwijs over de regels rond
herkansingen en overgangsnormen voor de leerjaren 8 tot en met 11. Leerkrachten waarschuwen
dat zij zonder duidelijke richtlijnen hun werk nauwelijks goed kunnen uitvoeren en roepen het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) op om snel met heldere informatie
te komen.
Uit gesprekken blijkt dat er sprake is van verwarring en uiteenlopende interpretaties tussen
scholen, wat de beoordeling en begeleiding van leerlingen bemoeilijkt. “We weten niet zeker wat
de richtlijnen zijn, en dat zorgt voor spanning bij zowel leerkrachten als leerlingen,” zegt
Meredith Hoogdorp, ondervoorzitter van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden.
Ondanks herhaalde verzoeken om verduidelijking heeft het ministerie tot nu toe geen eenduidige
communicatie gegeven. Deze stilzwijgende houding leidt tot toenemende frustratie bij
onderwijsprofessionals, die benadrukken dat zij duidelijke kaders nodig hebben om zorgvuldig te
kunnen handelen.
Oproep tot transparantie
Het dringende verzoek aan het MinOWC is om de geldende normen en procedures rondom
herkansingen en overgangscriteria openbaar te maken via de officiële website van het ministerie.
Een centrale, toegankelijke informatiebron zou niet alleen de leerkrachten ondersteunen, maar
ook bijdragen aan transparantie richting leerlingen en ouders.
Zolang die duidelijkheid uitblijft, blijven veel scholen op eigen kracht zoeken naar antwoorden –
en dat midden in een cruciale fase aan het einde van het schooljaar.