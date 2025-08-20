Wisseling van leiding bij Directoraat Volkscommunicatie

Vicepresident Gregory Rusland heeft per 18 augustus Humphrey Dundas ontheven van zijn taken

als directeur van het Directoraat Volkscommunicatie (DVC). Dundas is ter beschikking gesteld

van de vicepresident.

In zijn plaats is Danique van Varsseveld, voorzitter van de Jongerenraad van de NPS, aangesteld

als nieuwe directeur. Zij neemt nu de leiding van het DVC op zich bij het Kabinet van de

Vicepresident.

Dundas stond de afgelopen jaren aan het hoofd van het DVC en was in die functie

verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatie van voormalig vicepresident Ronnie

Brunswijk.

Het Directoraat Volkscommunicatie is een uitvoerend orgaan dat ressorteert onder het Kabinet

van de Vicepresident. Het DVC heeft als kerntaak het verzorgen van de overheidscommunicatie

richting de samenleving.