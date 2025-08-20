Wisseling van leiding bij Directoraat Volkscommunicatie

Vicepresident Gregory Rusland heeft per 18 augustus Humphrey Dundas ontheven van zijn taken
als directeur van het Directoraat Volkscommunicatie (DVC). Dundas is ter beschikking gesteld
van de vicepresident.
In zijn plaats is Danique van Varsseveld, voorzitter van de Jongerenraad van de NPS, aangesteld
als nieuwe directeur. Zij neemt nu de leiding van het DVC op zich bij het Kabinet van de
Vicepresident.
Dundas stond de afgelopen jaren aan het hoofd van het DVC en was in die functie
verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatie van voormalig vicepresident Ronnie
Brunswijk.
Het Directoraat Volkscommunicatie is een uitvoerend orgaan dat ressorteert onder het Kabinet
van de Vicepresident. Het DVC heeft als kerntaak het verzorgen van de overheidscommunicatie
richting de samenleving.