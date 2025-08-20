Minister Soeropawiro grijpt in: dubieuze gronduitgiftes worden teruggedraaid

Minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft aangekondigd dat alle

twijfelachtige gronduitgiftes uit het recente verleden worden aangehouden of ingetrokken,

wanneer blijkt dat deze niet volgens de juiste procedures zijn verlopen.

“Sinds mijn aantreden heb ik van tientallen burgers via verschillende kanalen meldingen

ontvangen van onregelmatigheden in het grondbeleid. Ik heb besloten om deze signalen serieus

en systematisch aan te pakken,” aldus de minister.

Juridisch interventieteam en Taskforce Grondherstel

Om orde op zaken te stellen, is een juridisch interventieteam ingesteld dat lopende rechtszaken

en recente grondbeschikkingen doorlicht. Beschikkingen die niet zijn gepubliceerd, onvoldoende

zijn onderbouwd of voortkomen uit belangenverstrengeling, worden nadrukkelijk onderzocht.

Daarnaast wordt een Taskforce Grondherstel opgericht. Deze zal zich richten op het wegwerken

van de administratieve achterstanden die zich in tientallen jaren hebben opgebouwd en werken

aan een moderner, digitaal toegankelijk systeem voor gronduitgifte.

Herstel van vertrouwen

“Wie onterecht grond heeft ontvangen, zal daarmee geconfronteerd worden. Wie recht heeft op

grond, zal dat recht krijgen,” benadrukt Soeropawiro.

Volgens de minister is het herstel van vertrouwen in de overheid een prioriteit. Daarbij wijst hij

vooral op de verantwoordelijkheid van de ambtenaren binnen het ministerie van GBB. Het beleid

wordt volledig afgestemd op de visie van president Jennifer Simons, die inzet op

rechtvaardigheid, transparantie en behoorlijk bestuur.