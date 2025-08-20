Minister Soeropawiro grijpt in: dubieuze gronduitgiftes worden teruggedraaid

Minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft aangekondigd dat alle
twijfelachtige gronduitgiftes uit het recente verleden worden aangehouden of ingetrokken,
wanneer blijkt dat deze niet volgens de juiste procedures zijn verlopen.
“Sinds mijn aantreden heb ik van tientallen burgers via verschillende kanalen meldingen
ontvangen van onregelmatigheden in het grondbeleid. Ik heb besloten om deze signalen serieus
en systematisch aan te pakken,” aldus de minister.
Juridisch interventieteam en Taskforce Grondherstel
Om orde op zaken te stellen, is een juridisch interventieteam ingesteld dat lopende rechtszaken
en recente grondbeschikkingen doorlicht. Beschikkingen die niet zijn gepubliceerd, onvoldoende
zijn onderbouwd of voortkomen uit belangenverstrengeling, worden nadrukkelijk onderzocht.
Daarnaast wordt een Taskforce Grondherstel opgericht. Deze zal zich richten op het wegwerken
van de administratieve achterstanden die zich in tientallen jaren hebben opgebouwd en werken
aan een moderner, digitaal toegankelijk systeem voor gronduitgifte.
Herstel van vertrouwen
“Wie onterecht grond heeft ontvangen, zal daarmee geconfronteerd worden. Wie recht heeft op
grond, zal dat recht krijgen,” benadrukt Soeropawiro.
Volgens de minister is het herstel van vertrouwen in de overheid een prioriteit. Daarbij wijst hij
vooral op de verantwoordelijkheid van de ambtenaren binnen het ministerie van GBB. Het beleid
wordt volledig afgestemd op de visie van president Jennifer Simons, die inzet op
rechtvaardigheid, transparantie en behoorlijk bestuur.