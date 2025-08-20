Suriname en China versterken strategisch partnerschap tijdens topoverleg in Beijing

Suriname heeft tijdens de negende ronde van het China-Caribbean Consultation Mechanism in

Beijing zijn strategisch partnerschap met China krachtig onderstreept. Ambassadeur Miriam Mac

Intosh, hoofd van de Surinaamse delegatie, benadrukte de brede samenwerking tussen beide

landen op terreinen zoals infrastructuur, handel en investeringen, gezondheidszorg, landbouw en

digitale innovatie.

De bijeenkomst volgde op de vierde ministeriële vergadering van het China-CELAC Forum in

mei, eveneens in Beijing. Daar werd opnieuw het belang van het Eén-China-beleid en de

intensieve Zuid-Zuid-samenwerking benadrukt. Beide partijen spraken hun bereidheid uit om de

samenwerking verder te verdiepen, onder meer op het gebied van ontwikkelingssamenwerking,

technische assistentie, connectiviteit, hernieuwbare energie, infrastructuur en concessionele

financiering. Daarbij speelt de China International Development Cooperation Agency een

centrale rol, in samenwerking met andere financiële instellingen.

Aansluiting bij Caribische prioriteiten

Er was bijzondere aandacht voor de ontwikkelingsprioriteiten van de Caribische landen,

waaronder ondersteuning bij gezondheidszorg, voedselzekerheid, infrastructuur, klimaatadaptatie

en capaciteitsversterking. Deze steun sluit aan bij bredere Chinese initiatieven zoals het Global

Development Initiative, het Global Security Initiative en het Belt & Road Initiative, aldus het

Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ambassadeur Mac Intosh benadrukte dat het strategisch coöperatief partnerschap tussen

Suriname en China een brede reikwijdte kent, variërend van culturele uitwisseling tot digitale

technologie. Ook werd gewezen op het onbenutte potentieel van de samenwerking, gebaseerd op

inclusiviteit en openheid. Op het gebied van klimaatverandering spraken beide regio’s hun

gezamenlijke inzet uit voor mondiale collectieve actie, met bijzondere aandacht voor kleine

eilandstaten en laaggelegen kustlanden die kwetsbaar zijn voor zeespiegelstijging.

Economische oriëntatie

In aansluiting op het overleg vonden gesprekken plaats met provinciale overheden van Shandong

en Shanghai, en werden werkbezoeken gebracht aan toonaangevende ondernemingen in de

autoassemblage- en vliegtuigproductiesector. Deze bezoeken dienden om China’s leidende

economische positie te belichten en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met de

Caribische regio te verkennen.