Suriname en China versterken strategisch partnerschap tijdens topoverleg in Beijing

Suriname heeft tijdens de negende ronde van het China-Caribbean Consultation Mechanism in
Beijing zijn strategisch partnerschap met China krachtig onderstreept. Ambassadeur Miriam Mac
Intosh, hoofd van de Surinaamse delegatie, benadrukte de brede samenwerking tussen beide
landen op terreinen zoals infrastructuur, handel en investeringen, gezondheidszorg, landbouw en
digitale innovatie.
De bijeenkomst volgde op de vierde ministeriële vergadering van het China-CELAC Forum in
mei, eveneens in Beijing. Daar werd opnieuw het belang van het Eén-China-beleid en de
intensieve Zuid-Zuid-samenwerking benadrukt. Beide partijen spraken hun bereidheid uit om de
samenwerking verder te verdiepen, onder meer op het gebied van ontwikkelingssamenwerking,
technische assistentie, connectiviteit, hernieuwbare energie, infrastructuur en concessionele
financiering. Daarbij speelt de China International Development Cooperation Agency een
centrale rol, in samenwerking met andere financiële instellingen.
Aansluiting bij Caribische prioriteiten
Er was bijzondere aandacht voor de ontwikkelingsprioriteiten van de Caribische landen,
waaronder ondersteuning bij gezondheidszorg, voedselzekerheid, infrastructuur, klimaatadaptatie
en capaciteitsversterking. Deze steun sluit aan bij bredere Chinese initiatieven zoals het Global
Development Initiative, het Global Security Initiative en het Belt & Road Initiative, aldus het
Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ambassadeur Mac Intosh benadrukte dat het strategisch coöperatief partnerschap tussen
Suriname en China een brede reikwijdte kent, variërend van culturele uitwisseling tot digitale
technologie. Ook werd gewezen op het onbenutte potentieel van de samenwerking, gebaseerd op
inclusiviteit en openheid. Op het gebied van klimaatverandering spraken beide regio’s hun
gezamenlijke inzet uit voor mondiale collectieve actie, met bijzondere aandacht voor kleine
eilandstaten en laaggelegen kustlanden die kwetsbaar zijn voor zeespiegelstijging.
Economische oriëntatie
In aansluiting op het overleg vonden gesprekken plaats met provinciale overheden van Shandong
en Shanghai, en werden werkbezoeken gebracht aan toonaangevende ondernemingen in de
autoassemblage- en vliegtuigproductiesector. Deze bezoeken dienden om China’s leidende
economische positie te belichten en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met de
Caribische regio te verkennen.