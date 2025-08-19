Fernandes Group schenkt nieuwe truck aan Paramaribo Zoo

De Paramaribo Zoo heeft maandag een waardevolle donatie ontvangen van de Fernandes Group:

een gloednieuwe 2-ton Isuzu-truck. De overhandiging van de sleutels werd symbolisch gedaan

door Magalie Keerveld, directeur van Fernandes Group, aan Lolitha Barron, directeur van de

dierentuin.

Barron reageerde verheugd: “We zijn super blij met deze gift. De nood was heel hoog. Onze oude

vrachtwagen liet ons voortdurend in de steek, waardoor we vaak donaties moesten afwijzen of

materialen niet konden ophalen. Deze truck gaat ons enorm helpen in het dagelijkse werk.”

De problemen met het oude voertuig waren groot. Het startte vaak niet of viel onderweg stil,

waardoor de dierentuin regelmatig extra kosten moest maken voor gehuurd transport. Soms was

vervoer helemaal niet mogelijk, wat directe gevolgen had voor de verzorging van de dieren en

het onderhoud van het park.

Patrick Pengel, directeur van Fernandes Autohandel, lichtte toe dat de dierentuin eerder

aanklopte voor hulp bij reparaties. “De kosten voor herstel waren erg hoog. Uiteindelijk bleek

het verstandiger om een nieuwe truck aan te schaffen. Fernandes Group heeft die beschikbaar

gesteld, inclusief regelmatig onderhoud, zodat de Zoo verzekerd is van duurzaam gebruik.” De

waarde van de schenking wordt geschat tussen de US$ 26.000 en US$ 28.000.

Ook bestuurslid Siegfried Wolff sprak zijn dankbaarheid uit, maar wees erop dat er nog meer

uitdagingen liggen. “We hebben dringend behoefte aan onder andere brushcutters, pressure

washers en extra personeel. Daarnaast zoeken we middelen om onze nieuwe attractie, de Jungle

Trail, te realiseren.”

Met de schenking van de truck is een belangrijke zorg weggenomen, maar de Paramaribo Zoo

blijft hopen op verdere steun om het park te ontwikkelen en de dieren de best mogelijke zorg te

bieden.