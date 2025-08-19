Personeel en bewoners luiden noodklok bij Huize Ashiana

Huize Ashiana verkeert in ernstige problemen. Tijdens een werkbezoek van minister Diana Pokie
en onderminister Danielle van Windt (Sociale Zaken & Volkshuisvesting) deden personeel en
bewoners een dringend beroep op de regering om in te grijpen. Zij klaagden over
personeelstekorten, rattenplagen, gebrekkige voedselvoorziening en het wekenlang moeten
wachten op medicijnen. De oproep tot onmiddellijke vervanging van de directie kreeg luid
applaus.
Klachten stapelen zich op
Tijdens de rondleiding door gerenoveerde en in aanbouw zijnde afdelingen grepen werkers en
bewoners de gelegenheid aan om hun frustraties te uiten. Er werd melding gemaakt van
leidinggevenden die hun gang gaan, donaties die verdwijnen, en medicatie die pas na weken
wordt verstrekt.
Een bondsbestuurslid sprak de minister scherp toe: “Het gaat verdomd slecht hier!” Een
verpleegster klaagde dat haar bevorderingsdocumenten al twee keer spoorloos zijn verdwenen en
overhandigde de minister een envelop met bijkomende grieven. Een verpleger waarschuwde
zelfs dat “de eerste staking onder deze regering vanuit Ashiana gaat komen als er niet snel
verandering komt.”
Dagelijkse noden en schrijnende situaties
Op één afdeling is al twee weken geen kookgas beschikbaar; bewoners worden geholpen dankzij
een gedoneerde waterkoker. Basismedicatie zoals jodium ontbreekt regelmatig, waardoor
personeel soms terugvalt op middelen van bewoners zelf, waaronder zelfs alcoholdrank.
Ook over de voeding bestaan grote zorgen: porties zijn kleiner geworden, en tussendoortjes zoals
pap en fruit ontbreken vaak. Een bewoner klaagde rechtstreeks bij minister Pokie: “Pas na drie
weken komen de medicijnen, minister. Waarom zo lang?”
In de opslagruimten werden de bewindslieden geconfronteerd met benauwde, slecht
geventileerde ruimtes, losse plafonddelen en een zichtbare rattenplaag. Een dode rat bij een
defecte vriesruimte illustreerde de ernst van de situatie. Daarnaast liggen voedselpakketten uit
India ongebruikt opgestapeld, omdat bewoners de producten niet verdragen.
Reactie minister Pokie
Minister Pokie erkende de problemen en stelde dat er direct actie nodig is. “Er is werk aan de
winkel. Ik heb geconstateerd dat we hier een driekoppige leiding nodig hebben: iemand met een
financiële achtergrond, een deskundige uit de zorg en een manager om zaken op orde te stellen.”
Ze benadrukte dat er punten zijn die onmiddellijk kunnen worden aangepakt en waardeerde de
openheid van personeel en bewoners: “Ik stel de dyugu dyugu op prijs. Mensen mogen zich
uiten. Als minister ga ik werken aan de aangedragen aandachtspunten en problemen. Het is te
doen.”