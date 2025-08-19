Minister Monorath: BBS vervult cruciale rol in nationale veiligheid

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (Juspol) heeft tijdens een kennismakingsbezoek

de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) onmisbaar genoemd voor de veiligheid van

het land. Hij erkende het bestaansrecht van de dienst, maar wees tegelijk op de uitdagingen

waarmee de BBS de afgelopen jaren te maken had door beperkte financiële middelen.

Die tekorten hebben de uitvoering van taken bemoeilijkt, gaf de minister toe. Monorath beloofde

dat Juspol zich, binnen de beschikbare middelen, zal inspannen om de problemen aan te pakken.

Daarbij ligt de nadruk op het creëren van een veilige en waardige werkplek, meer erkenning voor

het personeel en adequate nazorg.

Het bezoek maakt deel uit van een reeks werkbezoeken aan de veiligheidsdiensten die onder

Juspol vallen. In dat kader pleitte de minister ook voor een naamswijziging van het ministerie,

zodat duidelijker wordt dat alle korpsen integraal deel uitmaken van het nationale

veiligheidsbeleid. De BBS neemt hierin volgens hem een onmisbare plaats in.

“Het beleid van het ministerie zal vooral worden geleid door inclusie en human capital,”

benadrukte Monorath. “Inclusie betekent niet alleen directe en indirecte betrokkenheid, maar

ook dat vraagstukken gezamenlijk worden aangepakt.” Over deze voorstellen zullen de

korpsleiding en de vakbond worden geraadpleegd, waarna de president een besluit zal nemen,

aldus Juspol in een persbericht.